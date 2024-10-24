Считаем пузырьки. Чем отличается просекко от шампанского

Новый год не за горами, а это значит, что уже можно покупать приглянувшиеся бутылки игристого вина. Но цены на этот напиток очень разные. Один и тот же производителя может предлагать как более дешевые, так и более дорогие. Почему? Кавист отвечает, что более дорогое вино приготовлено классическим методом, как делают французское шампанское, а те, что подешевле, сделаны, как итальянское просекко, резервуарным методом. В чем разница между способами приготовления и вкусами напитков, получаемых по окончании производства? Разбираемся вместе со специалистом. Но сначала напомним, чем один метод производства отличается от другого.
Классический метод
Этим методом основан на технологии производства вина во французском регионе Шампань. Также этим классическим методом делают французские креманы, испанскую каву, некоторые игристые вина в России. На бутылке должно быть написано: méthode Champenoise, méthode classique.
Сначала из винограда отжимают сок, делают вино. После чего добавляют сахар и ликер, чтобы началась вторая ферментация. Далее вино разливают по бутылкам и выдерживают на осадке несколько месяцев.
Резервуарный метод
Сначала вино проходит первую ферментацию, потом в него добавляется ликер для второй ферментации, и она проходит в больших резервуарах. Потом вино очищают от осадка, добавляют сахар, разливают в бутылки. При таком методе вино получается дешевле, его не выдерживают так долго, как вино, сделанное по классическому методу. Так, например, производят итальянское просекко — самый известный пример.
Чем отличается шампанское от просекко в бокале?
Оговоримся, что речь идет не именно о шампанских французских винах и просекко, а о винах, сделанных по классическому и резервуарному методу.
Важно смотреть, как вино живет в бокале, тут главные отличия. Вино постоит час, и вы почувствуете разницу. То, что сделано по технологии просекко, теряет газацию быстрее. Также есть вино, которое прошло искусственную газацию, оно теряет пузырьки еще быстрее. Классика держит структуру гораздо лучше.
По словам эксперта, вино, прошедшее искусственную газацию, не имеет такого выраженного перляжа (так называются пузырьки, которые идут по бокалу наверх), как классическое шампанское. Также у него более рыхлая шапка пены.
Вино классического метода отличается более мягкой и устойчивой газацией, у него более плотная пена, чем у просекко.
Газация у просекко и шампанского отличается. У последнего она будет держаться дольше. Хотя все зависит от производителя. Есть производители, чьи вина очень хорошо держат перляж и газацию, но произведены резервуарным методом.
В бутылке, произведенной классическим методом, давление должно быть на уровне шести атмосфер, у просекко давление меньше. Чем выше давление, тем более нежно пьется вино, у него более мягкая текстура.
«Я бы сказал, что вина, произведенные классическим методом и методом шарма, могут не слишком сильно различаться в бокале, — добавляет Кеменов. — На самом деле все очень сильно зависит от производителя. И нужно пробовать и выбирать свой любимый напиток. Нет такого, что вино, произведенное методом шарма, хуже, чем классика».
Нельзя сказать, что классический метод лучше держит аромат и меньше окисляется. «Окисление — то, что свойственно любому вину. Тут все дело в производителе, насколько он качественно выбрал виноград, насколько качественно подошел ко всем процессам».
«Если говорить о различиях, то можно сказать, что просекко не будет особо развиваться в бокале, в отличие от вина классического метода. — отмечает эксперт. — Шампанские вина интересно смотреть на дистанции, когда вы медленно пьете вино».