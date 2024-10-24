Считаем пузырьки. Чем отличается просекко от шампанского

Новый год не за горами, а это значит, что уже можно покупать приглянувшиеся бутылки игристого вина. Но цены на этот напиток очень разные. Один и тот же производителя может предлагать как более дешевые, так и более дорогие. Почему? Кавист отвечает, что более дорогое вино приготовлено классическим методом, как делают французское шампанское, а те, что подешевле, сделаны, как итальянское просекко, резервуарным методом. В чем разница между способами приготовления и вкусами напитков, получаемых по окончании производства? Разбираемся вместе со специалистом. Но сначала напомним, чем один метод производства отличается от другого.