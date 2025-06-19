Щит Ирана: почему Китай вмешивается в конфликт на Ближнем Востоке

— Если Иран в ближайшие недели продемонстрирует внутреннюю устойчивость, то, чтобы избежать большой войны, в какой-то момент Штатам придется оставить Иран в покое хотя бы на время, а для этого — найти способ сохранить лицо. И он есть — правда, придется обращаться к России. Накануне в разговоре с иностранными журналистами президент России Владимир Путин на это недвусмысленно намекнул, — отметила Федосова.