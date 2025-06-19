Щит Ирана: почему Китай вмешивается в конфликт на Ближнем Востоке

— Китай настоятельно призывает все стороны, вовлеченные в конфликт, особенно Израиль, поставить интересы народов региона на первое место, немедленно прекратить огонь и прекратить боевые действия, — заявил Го Цзякунь.
Издание The Telegraph утверждает, что Китай тайно поставляет вооружение в Иран. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова считает, что Израиль спровоцировал деление мира на коалиции.
— Пакистан поддержал Иран на случай возможной атаки, в ответ в Индии заявили о готовности поддержать Израиль в случае открытого вооруженного столкновения с Ираном, после включения Индии Китай не может молчать. Но не из вредности. У Китая собственный объективный стратегический интерес, — объяснила эксперт, добавив, что до 90% иранского нефтяного экспорта идет в Китай.
По ее словам, конфликт на Ближнем Востоке перерастает и в противостояние за евразийскую связность. Китаю, как и Пакистану, удобно поддерживать Иран из-за сухопутных границ. Объем и характер действий Китая будут зависеть от США.
— Если Иран в ближайшие недели продемонстрирует внутреннюю устойчивость, то, чтобы избежать большой войны, в какой-то момент Штатам придется оставить Иран в покое хотя бы на время, а для этого — найти способ сохранить лицо. И он есть — правда, придется обращаться к России. Накануне в разговоре с иностранными журналистами президент России Владимир Путин на это недвусмысленно намекнул, — отметила Федосова.
Американист Малек Дудаков рассказал ВФокусе Mail, что американские «ястребы» пытаются к нынешнему конфликту между Израилем и Ираном привязать Китай. Пекин как раз считается администрацией Трампа главным соперником Соединенных Штатов на мировой арене. Одним из факторов для убеждения президента США может быть как раз ослабление Пекина после операции против Ирана.
— Китай действительно получает большую часть иранской нефти, поэтому экономическая кооперация между странами идет, но, даже если иранская нефть уйдет с мирового рынка, я думаю, Китай сможет найти альтернативных поставщиков, — считает Дудаков.
При этом Китай может найти других поставщиков, в том числе Россию. Последствия от американского удара могут почувствовать не только в Пекине и Тегеране.
— В случае эскалации на Ближнем Востоке экономический удар будет довольно серьезный для всех: не только для Китая, но и для западных стран, и в целом для азиатских экономик, — подытожил собеседник ВФокусе Mail.