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Щедрые обещания. Эксперт объяснил, стоит ли размещать деньги на вкладах

Доходность по депозитам напрямую зависит от срока действия вклада.

Банки соблазняют россиян огромными процентами по вкладам, и сейчас размещать деньги на депозитах вполне выгодно и безопасно, сообщила aif.ru завкафедрой банковского дела монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова.

«Российская банковская система вполне надежна, несмотря на все шоки, которые ей пришлось пережить за последнее время, — указала эксперт. — Здесь сказывается пристальный, даже жесткий надзор со стороны ЦБ, да и сами банки вполне успешно адаптировались к новым условиям работы».

Устойчивость нашей банковской системы подтверждается статистикой. По итогам 2023 года совокупная прибыль всех банков составила 3,3 трлн руб., а совокупные банковские активы к концу 2024 года, по прогнозу, достигнут 200 трлн руб. (на 1 января 2024 года составляли 168 трлн руб.).

Даже если маловероятный сценарий реализуется и какой-то банк разорится или у него отзовут лицензию, то деньги вкладчикам вернет агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Оно продолжает работать, — напоминает Абрамова. — И гарантирует любому вкладчику возврат вклада в размере до 1,4 млн руб., если с банком, в котором были размещены деньги, что-то случится. У подавляющего количества россиян открыты вклады на значительно меньшие суммы».

Таким образом, единственным риском потерять деньги, размещенные на депозите, сейчас является сочетание сразу двух факторов — остановка работы банка, в котором открыт вклад, и превышение суммы вклада над страховым лимитом. В этом случае АСВ гарантированно вернет вкладчику 1,4 млн руб., а все, что свыше, будет включено в требования кредиторов и подлежит к выплате арбитражным управляющим из собранной конкурсной массы. Процедура эта долгая, и на всех кредиторов денег может попросту не хватить.

Средний размер банковских вкладов по состоянию на 1 июля 2024 года составляет около 350 тыс. руб., а случаев прекращения работы банков уже не было давно, поэтому при размещении денег на депозитах риски практически отсутствуют. А вот заработать можно прилично. При инфляции в 9,5% доходность по вкладам уже превышает 20%. Правда, процентная ставка сильно зависит от срока действия вклада.

«Все вклады, по которым сейчас банки обещают высокую доходность, открываются на три, шесть, максимум на девять месяцев, — поясняет эксперт. — По более долгосрочным депозитам доходность существенно ниже. Особенно ярко это проявляется в крупных, системно значимых банках. Например, в одном из них максимальную ставку в 21% можно получить, разместив деньги на вклад на срок в девять месяцев, а по более “длинным” депозитам действуют ставки на уровне 16−17%».

Ранее эксперт рассказала aif.ru, что средняя доходность по вкладам в октябре символически снизилась.