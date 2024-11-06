Щедрые обещания. Эксперт объяснил, стоит ли размещать деньги на вкладах

«Все вклады, по которым сейчас банки обещают высокую доходность, открываются на три, шесть, максимум на девять месяцев, — поясняет эксперт. — По более долгосрочным депозитам доходность существенно ниже. Особенно ярко это проявляется в крупных, системно значимых банках. Например, в одном из них максимальную ставку в 21% можно получить, разместив деньги на вклад на срок в девять месяцев, а по более “длинным” депозитам действуют ставки на уровне 16−17%».