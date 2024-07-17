«Щедрости не оценила». В Подмосковье женщину спасли после укуса гадюки

43-летняя жительница города Пушкино обнаружила змею на заправке и из лучших побуждений попыталась отнести ее в лес, в естественную среду обитания. «Но гадюка такой щедрости не оценила и стала защищаться», укусив свою «спасительницу», рассказали в областном минздраве.
Женщину доставили в больницу с укусом между большим и указательным пальцами. По словам главного анестезиолога-реаниматолога Пушкинской клинической больницы им. проф. В. Н. Розанова Михаила Козиева, пациентка поступила в реанимацию в тяжелом состоянии.
Врачи стабилизировали состояние женщины и провели ей терапию по снижению количества токсических веществ в организме. После этого пациентку перевели в терапевтическое отделение. Сейчас она чувствует себя хорошо и долечивается дома.
В ведомстве напомнили, что нельзя подходить к змеям. В случае укуса нужно незамедлительно вызвать скорую помощь, в ожидании врача зафиксировать пораженную конечность (в идеале — лечь и не двигаться). Чтобы снизить концентрацию токсинов в организме, следует пить больше воды.
Прошлым летом от укуса гадюки пострадал 67-летний житель подмосковных Химок. Инцидент произошел, когда мужчина собирал грибы. На его кисти образовались обширная гиперемия (сосуды переполнила кровь) и отек, сопровождавшийся сильной болью. Врачи не дали развиться гангрене, введя пациенту сыворотку против яда гадюки и обработав место укуса.
После стабилизации состояния мужчину перевели в хирургическое отделение, где провели вазоактивную и антикоагулянтную терапии для улучшения кровообращения и профилактики образования тромбов. Также пострадавшему прописали антибиотики.