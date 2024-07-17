«Щедрости не оценила». В Подмосковье женщину спасли после укуса гадюки

В ведомстве напомнили, что нельзя подходить к змеям. В случае укуса нужно незамедлительно вызвать скорую помощь, в ожидании врача зафиксировать пораженную конечность (в идеале — лечь и не двигаться). Чтобы снизить концентрацию токсинов в организме, следует пить больше воды.