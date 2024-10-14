Щечные коридоры: в TikTok придумали новый комплекс

В видеосервисе TikTok пользователи придумали новый комплекс. Теперь парни буллят девушек из-за щечных коридоров — темного пространства справа и слева от зубов до уголков рта. Оно заметно при улыбке.
Щечные (буккальные) коридоры есть практически у каждого человека. Они влияют на эстетику улыбки, так как данное пространство способствует достижению эффекта градации при изменяющемся освещении зубов, то есть изменения их размера от большего к меньшему.
Согласно исследованию, проведенному иранскими учеными, собеседников привлекает улыбка с минимальными буккальными коридорами. Их ширина связана с параметром визуализации определенного числа зубов в зоне улыбки. Ортодонты говорят, что идеальным считается, когда во время улыбки видно от шести до десяти зубов.
В TikTok молодые люди считают, что у всех девушек улыбки должны быть такими, как у некоторых знаменитостей, у которых видно 10−12 верхних зубов и практически отсутствуют щечные коридоры.
Однако полное их отсутствие создает эффект плоской улыбки. Это может быть следствием нерационального протезирования зубов, а также парезов или снижения тонуса отдельных мимических мышц, что требует лечения у стоматоневролога и использования миогимнастики.
Нужно ли корректировать щечные коридоры?
Отсутствие щечных коридоров может быть также связано с неправильным прикусом. Диагноз устанавливает ортодонт, который устанавливает пациенту брекеты для избавления от проблемы.
Если же у пациента при осмотре ортодонт не заметил никаких изъянов, лечение не проводится.
Навязанные комплексы
Многие девушки в TikTok рассказали, что они перестали улыбаться из-за негативного отношения молодых людей к щечным коридорам. Однако многие пользователи поддерживают таких людей и говорят о том, что без этого пространства «улыбка — не улыбка». Также они призывают перестать обращать внимание на тренды, которые навязывают комплексы, и почитать литературу о нормальной физиологии людей.
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