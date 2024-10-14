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Щечные коридоры: в TikTok придумали новый комплекс

Молодые люди начали массово буллить девушек из-за щечных коридоров, считая их недостатком во внешности. Рассказываем, что это такое и почему это является нормой.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В видеосервисе TikTok пользователи придумали новый комплекс. Теперь парни буллят девушек из-за щечных коридоров — темного пространства справа и слева от зубов до уголков рта. Оно заметно при улыбке.

Щечные (буккальные) коридоры есть практически у каждого человека. Они влияют на эстетику улыбки, так как данное пространство способствует достижению эффекта градации при изменяющемся освещении зубов, то есть изменения их размера от большего к меньшему.

Согласно исследованию, проведенному иранскими учеными, собеседников привлекает улыбка с минимальными буккальными коридорами. Их ширина связана с параметром визуализации определенного числа зубов в зоне улыбки. Ортодонты говорят, что идеальным считается, когда во время улыбки видно от шести до десяти зубов.

В TikTok молодые люди считают, что у всех девушек улыбки должны быть такими, как у некоторых знаменитостей, у которых видно 10−12 верхних зубов и практически отсутствуют щечные коридоры.

Однако полное их отсутствие создает эффект плоской улыбки. Это может быть следствием нерационального протезирования зубов, а также парезов или снижения тонуса отдельных мимических мышц, что требует лечения у стоматоневролога и использования миогимнастики.

Нужно ли корректировать щечные коридоры?

Отсутствие щечных коридоров может быть также связано с неправильным прикусом. Диагноз устанавливает ортодонт, который устанавливает пациенту брекеты для избавления от проблемы.

Если же у пациента при осмотре ортодонт не заметил никаких изъянов, лечение не проводится.

Навязанные комплексы

Многие девушки в TikTok рассказали, что они перестали улыбаться из-за негативного отношения молодых людей к щечным коридорам. Однако многие пользователи поддерживают таких людей и говорят о том, что без этого пространства «улыбка — не улыбка». Также они призывают перестать обращать внимание на тренды, которые навязывают комплексы, и почитать литературу о нормальной физиологии людей.

Ранее психотерапевт рассказал, как остановить буллинг.