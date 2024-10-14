Щечные коридоры: в TikTok придумали новый комплекс

Многие девушки в TikTok рассказали, что они перестали улыбаться из-за негативного отношения молодых людей к щечным коридорам. Однако многие пользователи поддерживают таких людей и говорят о том, что без этого пространства «улыбка — не улыбка». Также они призывают перестать обращать внимание на тренды, которые навязывают комплексы, и почитать литературу о нормальной физиологии людей.