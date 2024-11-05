Счастливый союз. Ученые пояснили, что брак снижает риск депрессии на 80%

Ученые определили, что семейные люди большие счастливчики, чем холостые. Ведь у тех, кто состоит в браке, риск развития депрессии на 80% ниже, чем у неженатых. Данные новой исследовательской работы опубликованы в журнале Nature Human Behaviour. Причем риск депрессии оказался выше у неженатых мужчин с высоким уровнем образования.
Сегодня депрессию часто называют серьезной проблемой. Так, считается, что 5% взрослых людей в мире страдают от нее. Были проанализированы данные 106 556 участников из 7 стран: США, Великобритании, Мексики, Ирландии, Южной Кореи, Китая и Индонезии. Период наблюдения составил 4−18 лет для подгруппы из 20 865 человек. Было определено, что у неженатых на 79% выше риск возникновения симптомов депрессии в сравнении с теми, кто состоит в браке.
Те, кто развелся или жил отдельно друг от друга, рисковали на 99% больше женатых. Ученые предположили, что такие результаты могут быть следствием того, что в парах есть социальная поддержка друг друга, лучше доступ к экономическим ресурсам, а также есть стремление повышать благополучие друг друга.