Счастье требует жертв. Сколько строит построить семью

В создание отношений и тем более семьи нужно вкладываться, и не только морально, но и финансово. Расходы будут как на свидания, так и на логичное завершение отношений — свадьбу. Сегодняшние реалии таковы, что далеко не всегда найти подходящую пару получается самостоятельно. Тогда на помощь приходят сайты знакомств и брачные агентства, но стоить это может довольно дорого, заявила aif.ru доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова Анна Цветкова.
«В среднем услуги брачного агентства колеблются от 10 до 100 тысяч рублей. Сюда добавятся и расходы на встречи, подготовку к ним, — рассказала эксперт. — А самостоятельный поиск пары позволяет уложиться в сумму до 10 тысяч, а то и меньше».
Дорогое удовольствие
Брачные агентства стоят довольно дорого и 100% гарантии не дают.
«Есть предложения ВИП-знакомств от 200 тысяч и выше, — приводит данные Цветкова. — В таком случае надо закладывать бюджет на поиск партнёра от 50 до 300 тыс. в зависимости от категории клиента».
Услуги брачного агента — это только старт процесса поиска партнера. Самыми очевидными тратами становится организация свиданий, которых может быть немало, подчеркивает эксперт.
«Самый простой вариант первого бюджетного свидания можно свести к прогулке в парке, потратив на мороженое и кофе 800−1000 рублей, — добавляет Цветкова. — Но этим набором на последующих свиданиях вряд ли получится обойтись».
Мужское vs женское
Отличаются и расходы мужчин и женщин на поиск пары, обращает внимание эксперт.
«Не считая услуг агентства, даже если они бесплатны, для женщин педикюр и маникюр, парикмахер и фитнес как минимум выйдут на 25−30 тыс. в месяц, — указывает Цветкова. — Одежда и косметика добавляет в расходы ещё тысяч 25. С возрастом затраты увеличиваются в 1,5−2 раза, особенно — на услуги эстетической косметологии».
Мужчина же на эти цели потратит в среднем от 50 до 300 тысяч рублей в случае привлечения брачного агентства, дает оценку Цветкова. Обычно, по ее словам, у мужчин есть планка расходов, которые можно потратить на одно свидание, — от одной до пяти тысяч рублей в зависимости от доходов.
Не только про любовь
Один из сложных вопросов свиданий с потенциальными партнёрами — это их стоимость, готов ли мужчина платить. И, конечно, добросовестность человека, с которым ждет встреча.
«Есть истории, когда люди договариваются о том, что каждый сам платит за себя. В таком случае человек для себя определяет подходящий размер затрат, — говорит Цветкова. — Но женщины обращают внимание на то, будет ли мужчина тратить деньги на еду и насколько он прижимист, задаются вопросом, нет ли у него финансовых проблем. Впрочем, есть категория, мужчин, стремящихся на первом свидании погулять за счёт женщины».
Существует и тип женщин, которых называют тарелочницами, добавляет эксперт.
«Их цель сводится к тому, — поясняет Цветкова, — чтобы просто поесть и выпить повкуснее и подороже. Общаются они с несколькими кавалерами параллельно, постоянно “висят” на сайтах знакомств, могут встречаться с одним человеком несколько раз, но никакого продолжения отношений не будет. Как правило, они сами предлагают ресторан и заказывают там самые дорогие блюда и напитки. Средний чек на таких дам — от 5 тыс. и до бесконечности».
Ах, эта свадьба
Если встречи оказались успешными, их логичным продолжением становится свадьба. И здесь затраты могут быть огромными. Стоимость свадьбы сегодня легко может превышать 1 млн рублей, особенно когда у пары нет жёстких ограничений по финансам, полагает Цветкова.
Если брать самый бюджетный вариант организации свадьбы, на эти цели можно потратить от 250 до 300 тыс. руб.
Расходы, например, будут включать: платье невесты за 42,5 тыс., туфли — 2,5 тыс., костюм жениха — 30 тыс., туфли для него стоимостью около 2 тыс., два кольца на 71 тыс. руб., пошлину ЗАГСа — 350 ₽, кафе — 50 тыс. руб. на 25 человек, аренду катера на три часа за 24 тыс. руб.
К этой сумме можно добавить услуги фотографа на 15 тыс. и визажиста — также в среднем за 15 тыс. руб.