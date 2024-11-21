Счастье требует жертв. Сколько строит построить семью

«Есть истории, когда люди договариваются о том, что каждый сам платит за себя. В таком случае человек для себя определяет подходящий размер затрат, — говорит Цветкова. — Но женщины обращают внимание на то, будет ли мужчина тратить деньги на еду и насколько он прижимист, задаются вопросом, нет ли у него финансовых проблем. Впрочем, есть категория, мужчин, стремящихся на первом свидании погулять за счёт женщины».