Счастье есть. Как поднять себе настроение с помощью продуктов

Сыры. В хорошем сыре много витаминов и жирных кислот. Также в нем много триптофана, а он помогает избавиться от стресса и нервного напряжения. Сыр полезно есть на ужин — это улучшит качество сна (но продукт, как мы писали ранее, не должен быть соленым).



Какао и шоколад. Как известно, продукты на основе какао-бобов повышают настроение. Шоколад и какао бодрят, поскольку в них есть триптофан и кофеин. Первый из них, как говорилось выше, помогает перестать нервничать, второй наполняет организм энергией.