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Счастье есть. Как поднять себе настроение с помощью продуктов

Мы испытываем радость и приятные ощущения под влиянием гормонов — серотонина и дофамина. Для их выработки нужны специфические аминокислоты, витамины, углеводы, микроэлементы. Идеальный источник полезных веществ — овощи и фрукты. Эксперты объяснили, как эти другие продукты поднимают настроение.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: dzen.ru

Фрукты и овощи с ярким окрасом. Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на сайт «Здоровое питание», в этих продуктах много веществ, которые способствуют синтезу серотонина. Прежде всего это витамины. В связи с этим нужно есть свеклу, цитрусовые, тыкву, персики, абрикосы, перец, морковь.

Бананы. Это один из самых известных «антидепрессантов». В бананах есть харман — это алкалоид, вызывающий эйфорию. Также в них много витамина В6, без которого синтез серотонина невозможен.

Орехи. Они снижают нервное напряжение, которое мешает испытывать счастье и радость. В продукте содержатся мононенасыщенные жирные кислоты и витамин Е. Они успокаивающе воздействуют на организм.

Рыба (особенно жирная). Это один из самых полезных продуктов для улучшения синтеза серотонина. Рыба богата витаминами D и В6, а также необходимыми организму кислотами.

Сыры. В хорошем сыре много витаминов и жирных кислот. Также в нем много триптофана, а он помогает избавиться от стресса и нервного напряжения. Сыр полезно есть на ужин — это улучшит качество сна (но продукт, как мы писали ранее, не должен быть соленым).

Какао и шоколад. Как известно, продукты на основе какао-бобов повышают настроение. Шоколад и какао бодрят, поскольку в них есть триптофан и кофеин. Первый из них, как говорилось выше, помогает перестать нервничать, второй наполняет организм энергией.

Если же вы постоянно чувствуете себя подавленно и никакая еда вам не помогает, проверьте, нет ли у вас весенней хандры. Как ее распознать и почему она возникает, мы рассказывали ранее.