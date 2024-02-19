Сценарий первого эпизода «Звездных войн» продан на аукционе

Сценарий первого эпизода «Звездных войн» продали на аукционе за 10,7 тысячи фунтов стерлингов. Его купил австрийский частный коллекционер, сообщает The Guardian. Речь идет об экземпляре, который датируется мартом 1976 года. Его оставил в лондонской квартире актер Харрисон Форд, который жил там во время съемок фильма на студии Elstree Studios в Хартфордшире.