Сценарий первого эпизода «Звездных войн» продан на аукционе

Сценарий первого эпизода «Звездных войн» продали на аукционе за 10,7 тысячи фунтов стерлингов. Его купил австрийский частный коллекционер, сообщает The Guardian. Речь идет об экземпляре, который датируется мартом 1976 года. Его оставил в лондонской квартире актер Харрисон Форд, который жил там во время съемок фильма на студии Elstree Studios в Хартфордшире.
По данным британского аукционного дома Excalibur Auctions, в проданном сценарии содержатся известные сцены и диалоги, в том числе там описывается первое появление Чубакки.
Несмотря на то, что другие копии сценария появлялись на рынке ранее, эта продажа показала новый рекорд.