Сбой в работе самолетов, поездов и банков по всему миру. Главное

Причиной могли стать и другие киберугрозы, например, хакеры-инсайдеры, считает Избаенков. Еще одной возможной причиной сбоя он называет внешние кибератаки. В этом случае хакеры получают доступ к исходному коду и внедряют вредоносный компонент, активирующийся при определенных условиях. Этот процесс сложнее, требует большого мастерства и времени для обхода множество уровней защиты, однако риск его успешного выполнения сохраняется, пояснил Избаенков. Также на работу программного обеспечения могли повлиять комплексные кибератаки на поставщиков услуг или целевая атака на критические отрасли. «Учитывая, что сбои затронули транспортный сектор, возможно, что за атакой стоят хакерские группировки, стремящиеся дестабилизировать работу критических инфраструктур. Аэропорты, авиакомпании, международные перевозчики — все эти цели привлекательны для тех, кто хочет нанести максимальный урон», — сказал эксперт.