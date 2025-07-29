Сбой в аптеках и клиниках: эксперты видят следы синхронизированной кибератаки

Сети аптек «Столичка» и «Неофарм», принадлежащие одной компании, подверглись масштабной хакерской атаке. В аптеках «Столички», насчитывающей около тысячи точек в Москве и области, перестали работать кассовые системы и программы учета. Это привело к временному закрытию значительной части аптек, персонал был отправлен домой, писал телеграм-канал Mash.
Жалобы на недоступность услуг поступали не только из столицы, но и из Калуги и Обнинска, где также расположены точки сети. В пресс-службе компании заявили, что частично аптеки уже возобновили работу, которая была остановлена по «техническим причинам». Полное восстановление ожидается в ближайшие дни, хотя точные сроки остаются неизвестными.
Также серьезный сбой пережила сеть частных клиник «Семейный доктор», входящая с 2025 года в федеральную сеть многопрофильных центров «Альфа-Центр Здоровья». По словам пресс-службы компании, временно вышли из строя личный кабинет пациент и сервис онлайн-записи. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» утверждает, что из-за хакерской атаки врачи лишились доступа к базе пациентов еще 22 июля. Все это время медики вынуждены вести записи вручную, поскольку система 1С, обеспечивающая работу клиник, оказалась недоступна. По словам сотрудников, даже печать документов стала невозможной из-за отсутствия связи с сервером.
В телеграм-канале компании сообщили, что АО «Семейный доктор» работает в штатном режиме. «Информация о хакерской атаке, распространяемая в ряде СМИ, не имеет отношения к нам. Данные пациентов находятся в безопасности», — добавили там.
Кибертерроризм
По словам председателя Научного совета РАН «Информационная безопасность» академика РАН Игоря Шеремета, речь идет о синхронизированных кибератаках на фармацевтические сети в нескольких регионах одновременно, что свидетельствует о тщательно спланированной операции. Особенно подозрительным это кажется на фоне вчерашних атак на российского авиаперевозчика «Аэрофлот».
«География и масштаб атак исключают версию о случайных хакерах-одиночках — здесь прослеживается четкая координация из единого центра. Учитывая текущую геополитическую обстановку и аналогичные атаки на критическую инфраструктуру в других странах, можно с уверенностью говорить о зарубежном государственном участии», — пояснил он ВФокусе Mail.
При этом, эксперт подчеркнул, что для точных выводов требуется тщательное исследование цифровых следов, методов проникновения и используемого вредоносного ПО.
«Атаки именно на аптечные сети говорят о том, что злоумышленники хотели ударить по самой чувствительной сфере, здоровью граждан. Когда люди не могут получить жизненно важные лекарства, это вызывает массовую панику и подрывает доверие к государству», — добавил Шеремет.
Дарья Баева