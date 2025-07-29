Сбой в аптеках и клиниках: эксперты видят следы синхронизированной кибератаки

Жалобы на недоступность услуг поступали не только из столицы, но и из Калуги и Обнинска, где также расположены точки сети. В пресс-службе компании заявили, что частично аптеки уже возобновили работу, которая была остановлена по «техническим причинам». Полное восстановление ожидается в ближайшие дни, хотя точные сроки остаются неизвестными.