Сборник страшных рассказов по альбому AC/DC «Back in Black» выйдет в июле

В этом году AC/DC празднуют 50-летие творческой деятельности. В честь юбилея коллектив переиздаст полный каталог на виниле, включая легендарную пластинку Back in Black. Это первый альбом, который группа записала с нынешним вокалистом Брайаном Джонсоном, заменившим покойного Бона Скотта. Лонгплей считается одним из самых коммерчески успешных в истории музыки: было продано более 50 миллионов копий.