Сборник страшных рассказов по альбому AC/DC «Back in Black» выйдет в июле

Среди писателей, чьи произведения включены в антологию, — Рид Фаррел Коулман, Хизер Грэм, Тори Элдридж, Уорд Ларсен, Рик Блейвайс и Эндрю Чайлд, сообщает Classic Rock. Составитель сборника — романист и бывший гастролирующий музыкант Дон Брунс.
Книга будет представлена в твердой и мягкой обложках, а также в аудиоформате силами издательства Blackstone Publishing. Проект станет частью серии Music and Murder Mystery Series (пер. с англ. — «Музыка и тайны убийств»). Предыдущие два сборника были вдохновлены альбомами Thriller (1982) Майкла Джексона и Hotel Calfornia (1976) группы Eagles.
В этом году AC/DC празднуют 50-летие творческой деятельности. В честь юбилея коллектив переиздаст полный каталог на виниле, включая легендарную пластинку Back in Black. Это первый альбом, который группа записала с нынешним вокалистом Брайаном Джонсоном, заменившим покойного Бона Скотта. Лонгплей считается одним из самых коммерчески успешных в истории музыки: было продано более 50 миллионов копий.
17 мая AC/DC отправятся в первый за восемь лет тур. Серия концертов ознаменует возвращение на сцену Брайана Джонсона: он не участвовал в предыдущих гастролях в 2016 году из-за проблем со слухом. Тогда его заменил солист Guns N' Roses Эксл Роуз.