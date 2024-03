Сборник страшных рассказов по альбому AC/DC «Back in Black» выйдет в июле

Мистические и криминальные истории, вдохновленные альбомом хард-рок-группы AC/DC «Back in Black» (1980), увидят свет под одной обложкой 16 июля. В книге под названием Back in Black: An Anthology of New Mystery Short Stories собрано 10 рассказов самых продаваемых западных детективных авторов.