Сборник поэзии вернули в библиотеку 50 лет спустя

В конце августа работники Хоупвеллской библиотеки (штат Вирджиния, США) сообщили в социальных сетях, что им вернули поэтическим сборник «Листья травы» Уолта Уитмена через 50 лет. Местная библиотекарша по имени Кэтрин Филд поделилась, что книгу занесла женщина, сказавшая, что нашла эту книгу, когда убирала в доме своей сестры.
По данным библиотеки, книга была взята читателем 3 июня 1974 года, а возвращена практически через 50 лет — 22 августа 2024 года.
Снисходительные работники сообщили, что не будут взимать штраф с любителя поэзии за нарушение сроков возврата. Причина тому — недавно введенная система «fine free», предусматривающая, что плата за просроченные книги не взимается, даже если прошли десятилетия.
Сейчас никто из сотрудников не знает, какими были штрафы в 1974 году, но если бы они составляли 10 центов в день, это превысило бы 1774 долларов [~170 тыс рублей]!
Ничего нового: ранее в финскую библиотеку вернули книгу спустя 84 года.