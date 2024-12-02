Сбитый режим сна опасен для сердца

Чтобы наладить режим сна, недостаточно спать по 8−9 часов. Важно также засыпать и просыпаться в одно и то же время — иначе можно заполучить проблемы с сердечно-сосудистой системой.
По крайней мере, именно так считают ученые из канадского Университета Оттавы. Новым исследованием поделилось CNN.
Ученые собрали внушительный массив данных, изучив график сна 72 269 подопытных в возрасте от 40 до 79 лет, которые не испытывали проблем с сердечно-сосудистой системой. Для каждого участника эксперимента вычислили индекс регулярности сна (ИРС) — чем он выше, тем четче график засыпаний и пробуждений.
Информацию собирали в течение восьми лет и параллельно фиксировали все случаи инфарктов и смертей от сердечно-сосудистых осложнений.
Впрочем, по утверждениям авторов, пока они смогли лишь зафиксировать корреляцию, а не доказать закономерность. Кроме того, люди, которые ложатся и встают в одно и то же время, чаще спят положенную норму в 7−9 часов, чем те, у кого график сна сбит: в первой категории таких людей оказалось 61%, а во второй всего 48%.
А еще на здоровье могут влиять другие факторы, которые тоже связаны с сбитым распорядком дня: вредные привычки, алкоголь, вечеринки и в целом не самый здоровый образ жизни.
Тем не менее, ученые уверены, что полученные результаты важны.
«Мы полагаем, что четкий режим сна даже полезнее, чем его длительность», — уверен Жан-Пьер Шапю, один из авторов исследования. По его словам, риск проблем с сердцем вызван тем, что у людей, которые мало или беспорядочно спят, растет кровяное давление.
Ученый также добавил, что выдерживать график сна не означает ложиться и вставать ровно в одно и то же время: разница в полчаса-час допустима, но если она больше, это нарушит циркадные ритмы организма и испортит качество сна.
Идею высыпаться на выходных Шапю считает сомнительной: по словам ученого, долгий сон два раза в неделю не компенсирует сбитый режим в будние дни.
Шапю считает тему исследований важной, и надеется, что оно лишний раз напомнит людям: сон — не пустая трата времени, а необходимый компонент здорового образа жизни.
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