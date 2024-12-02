Сбитый режим сна опасен для сердца

Впрочем, по утверждениям авторов, пока они смогли лишь зафиксировать корреляцию, а не доказать закономерность. Кроме того, люди, которые ложатся и встают в одно и то же время, чаще спят положенную норму в 7−9 часов, чем те, у кого график сна сбит: в первой категории таких людей оказалось 61%, а во второй всего 48%.