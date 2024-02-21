Сбежавшую из зоопарка макаку нашли благодаря объедкам

Самец японского макака по имени Хонсю выбрался из своего вольера в зоопарке недалеко от города Кингусси в Шотландском высокогорье в воскресенье, 11 февраля. Сбежавшего примата, которого прозвали Конгом Кингусси, искали пять дней, используя камеры видеонаблюдения. Жителей города попросили убрать в дом всю еду, чтобы вынудить животное вернуться в зоопарк. Однако это не помогло.