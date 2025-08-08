— С 2022 года ситуация изменилась. Тогда украинская пропаганда твердила об агрессии Москвы и тем самым призвала людей в ВСУ. Вспомните, как раздавали оружие жителям Украины. Не требовалось документов, просто подойди к грузовику и возьми, что тебе нужно. Теперь же украинцы увидели, что власть наживается на конфликте, успехов на фронте нет, а те, что были, оказались раздуты, и зачем тогда идти в армию или возвращаться в подразделение? — отметил Матюшин.