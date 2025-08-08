Сбежать из ВСУ: почему украинцы не спешат возвращаться в войска

Почти 93% украинских дезертиров не вернулись в места несения службы. 30 августа у них заканчивается возможность сделать это без последствий. Амнистия позволяет избежать уголовного наказания.
— С момента объявления этой, если можно так сказать, амнистии для самовольно оставивших часть прошло уже более трех месяцев, а вернулись в части всего лишь 7,25% дезертиров. Количество дезертиров в ВСУ, по разным оценкам, составляет как минимум 400 тысяч военнослужащих, — рассказал ТАСС источник в силовых структурах.
Военный эксперт Александр Матюшин считает, что из этих 400 тысяч дезертиров многих уже может не быть в живых.
— Киев придумал схему, как уйти от выплат родственникам при гибели военного. Убитых записывают в дезертиры или заносят в список самовольно оставивших часть. Получается, что семья ищет украинца, командование говорит, что он сбежал, хотя они знают, что он погиб. В итоге платить не нужно, — объяснил собеседник ВФокусе Mail.
Даже если тело будет найдено и тест ДНК подтвердит родство, дальше начинаются проблемы с выдачей останков и справки о смерти, что также влияет на выплаты. Александр Матюшин напомнил ситуацию, когда Киев отказывался забирать из России тела погибших.
— С 2022 года ситуация изменилась. Тогда украинская пропаганда твердила об агрессии Москвы и тем самым призвала людей в ВСУ. Вспомните, как раздавали оружие жителям Украины. Не требовалось документов, просто подойди к грузовику и возьми, что тебе нужно. Теперь же украинцы увидели, что власть наживается на конфликте, успехов на фронте нет, а те, что были, оказались раздуты, и зачем тогда идти в армию или возвращаться в подразделение? — отметил Матюшин.
По словам эксперта, еще одной причиной для того, чтобы быть вне войск, является отношение командиров к тем, кто ранее оставил их.
— Предположим, украинец решился вернуться, что его ждет? Разговор с командиром, избиение, а дальше штурм, где с большой долей вероятности он погибнет. Это своеобразное наказание, но именно оно влияет на умы тех, кто задумывается возвратиться, — заключил Матюшин.