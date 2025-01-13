«Сбер» обнаружил «университет» для мошенников в даркнете. Как он работает

Представитель «Сбера» отметил, что мошенничество — это целая сфера теневой экономики с большим количество специализаций. Для некоторых задач нужны высококлассные специалисты, а, к примеру, для телефонного мошенничества особых навыков не требуется: «Обзвонщик — это рядовой пехотинец в армии мошенников. Его задача — работа по шаблонным скриптам, ключевой навык — умение втираться в доверие и достоверно играть свою роль», — пояснил зампред «Сбера».