«Сбер» обнаружил «университет» для мошенников в даркнете. Как он работает

Сбербанк вскрыл работу организации, которая занималась подготовкой мошенников и хакеров для атак на российские компании. Об этом в комментарии «РИА Новости» сообщил заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.
По словам представителя банка, «университет» для мошенников работает в даркнете. «Образовательная организация» регулярно набирает новых слушателей, есть курсы и учебные материалы, сдаются экзамены. Обучение в «университете» уже прошли около 10 тыс. человек, отметил Станислав Кузнецов.
«Срок обучения — семь недель, подготовка поставлена на поток. По нашим данным, обучение прошли 10 тыс. человек. Хотели обучиться — 20 тыс., то есть там еще и конкурс имеется», — добавил Кузнецов.
Представитель «Сбера» отметил, что мошенничество — это целая сфера теневой экономики с большим количество специализаций. Для некоторых задач нужны высококлассные специалисты, а, к примеру, для телефонного мошенничества особых навыков не требуется: «Обзвонщик — это рядовой пехотинец в армии мошенников. Его задача — работа по шаблонным скриптам, ключевой навык — умение втираться в доверие и достоверно играть свою роль», — пояснил зампред «Сбера».
В «университетах» готовят специалистов разных профилей, в частности, для атак на российские компании.
Ранее в МТС назвали часы и дни пиковой активности мошенников.
При этом 5% мошеннических звонков выпадает на выходные дни.
«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем, сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — порекомендовал Кузнецов.
В конце ноября Минцифры совместно с правоохранительными органами и Банком России разработало пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от мошеннических схем с использованием информационных технологий. Пакет включает около 30 мер. В частности, граждане смогут запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя через «Госуслуги» или банковские приложения.
Появятся также новые правила по идентификации и проверке личности пользователей, а также обязательная маркировка звонков: теперь на экране пользователя будет отображаться название организации. Наконец, госорганам, банкам и операторам на законодательном уровне будет запрещено писать в мессенджеры клиентам.