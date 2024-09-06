Сатурн приблизится к Земле на максимальное расстояние в сентябре

8 сентября 2024 года Сатурн достигнет точки противостояния с Солнцем, рассказал РБК Life Евгений Бурмистров, преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ. По словам ученого, это лучшее время для наблюдения планеты.
«Противостоянием планет называют такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются точно на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и планетой», — объясняют в телеграм-канале Московского планетария. В учреждении добавили, что Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем в 7:27 мск, из столицы при ясной погоде планету можно наблюдать с вечера и до рассвета, начиная с 20:00 мск и до пяти утра. Около полуночи Сатурн достигнет своей высшей точки на небе.
Планету будет хорошо видно из средних широт. «Для этого нужно смотреть на юг, юго-восток, где она будет находиться выше всего над горизонтом. Для поиска планеты можно воспользоваться мобильным приложением для астрономии, которое покажет точное расположение Сатурна на небе в реальном времени», — советует преподаватель астрономии.
Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по размеру в Солнечной системе. Кольца планеты состоят изо льда, пыли и камней. Их диаметр можно сравнить с расстоянием от Земли до Луны. У небесного объекта более 80 спутников, самый крупный из них — Титан, он превышает размеры Меркурия и является единственным спутником в Солнечной системе с плотной атмосферой.
Ранее сообщалось о том, что 17 сентября в 3:47 мск Луна максимально близко подойдет к Земле. Спутник будет в 357 172 км от планеты. 18 сентября Луна окажется в 357 283 км от Земли, а это на 111 км дальше, чем днем ранее. При этом 18 сентября Луна зайдет в тень Земли, в 2024 году это будет второе лунное затмение.