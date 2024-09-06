Сатурн приблизится к Земле на максимальное расстояние в сентябре

«Противостоянием планет называют такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются точно на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и планетой», — объясняют в телеграм-канале Московского планетария. В учреждении добавили, что Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем в 7:27 мск, из столицы при ясной погоде планету можно наблюдать с вечера и до рассвета, начиная с 20:00 мск и до пяти утра. Около полуночи Сатурн достигнет своей высшей точки на небе.