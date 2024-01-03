Саркофаг Тутанхамона. Творец легенды о «проклятии фараонов» пал его жертвой

Думал ли молодой фараон, ничем значительным за годы своего правления не отметившийся, никакой заметной роли в истории не сыгравший и умерший на 19-м году жизни, что спустя три с лишним тысячелетия его имя прогремит на весь мир и будет олицетворять всю цивилизацию Древнего Египта, да ещё станет ассоциироваться с неким проклятием?

Ровно 100 лет назад, 3 января 1924 года, был обнаружен саркофаг с мумией фараона Тутанхамона. Aif.ru рассказывает, как это было.

Вскрытие погребальной камеры превратили в шоу

До того, как археологи вскрыли его погребальную камеру, имя этого правителя Древнего Египта из XVIII династии Нового царства было известно лишь специалистам. А кроме имени — ничего. То есть никто о нём ничего более не знал и про его гробницу слыхом не слыхивал.

Вся история началась благодаря одному человеку — британскому египтологу Говарду Картеру. Наткнувшись на упоминание молодого фараона Тутанхамона, который недолго правил в XIV веке до н. э. и скоропостижно скончался, учёный решил разыскать его захоронение. Логика была проста: раз фараон малоизвестен, шансы на то, что его усыпальница не тронута грабителями, увеличивались.

В ноябре 1922-го удача улыбнулась Картеру: в песках Долины царей, которая, казалось бы, была изучена вдоль и поперёк, нашлись уходившие глубоко под землю ступеньки. Они вели в гробницу. Проникнув в неё, археологи долго разбирали артефакты, и до вскрытия дверей погребальной камеры дело дошло лишь 17 февраля 1923 года. Это вскрытие превратили в настоящее шоу, позвав на него не только официальных лиц, но и прессу.

Сначала Картер проделал небольшое отверстие в двери и осветил внутреннее пространство камеры. Там виднелась позолоченная стена ковчега длиной более 5 метров. Он, похоже, закрывал саркофаг, занимая большую часть комнаты. На стенах виднелись сюжеты похоронных ритуалов из древнеегипетской книги Амдуат, тут же находился вход в сокровищницу.

Дальнейший осмотр показал, что в стене ковчега есть дверцы. За ними обнаружился ещё один ковчег с неповреждёнными печатями. Конструкция из вложенных друг в друга по принципу матрёшки ковчегов и саркофагов не удивила учёных. Они знали, что так и должно быть, но видели её впервые.

Уникальность и ценность гробницы Тутанхамона в том, что она дошла до нас в первозданном виде. В неё проникали воры, но они мало что тронули.

А главное — в целости и сохранности остались ковчеги, саркофаг фараона и сама его мумия. До неё, правда, археологи добрались лишь через год.

В мире началась египтомания

В течение всего 1923 года учёные один за другим разбирали четыре ковчега. В тесном помещении погребальной камеры была налажена сложная система блоков и лебёдок. С их помощью поднимали и извлекали различные элементы конструкции, масса которых порой доходила до 750 килограмм.

Говард Картер и его коллеги были довольны содержимым погребального покоя Тутанхамона. А вершиной их триумфа стало обнаружение саркофага. Он был целиком вырезан из монолитной горной породы — красного кварцита. Но чтобы добраться до него, пришлось с огромной предосторожностью поднимать лебёдками гранитную плиту массой более тонны.

Открыв крышку саркофага, учёные увидели золотой гроб фараона. Это произошло впервые в истории египтологии. Дух захватывало от мысли, что последний раз люди смотрели на него более 3 тысяч лет назад.

Мумия Тутанхамона, а также его золотая погребальная маска весом более 10 килограмм (она лежала на лице мумии) стали такими же символами Древнего Египта, как Большой Сфинкс и пирамида Хеопса. Тогда, сто лет назад, они вызвали в прессе небывалый ажиотаж — в мире началась египтомания, все только и говорили что о фараонах и мифах, которыми была овеяна культура древней цивилизации.

Владелец обнаруженных сокровищ — фараон Тутанхамон, доселе никому практически не известный — сразу же превратился в объект повышенного внимания. Это было удивительно. Как говорил сам Картер, обнаруживший его гробницу: «Мы можем с уверенностью сказать только одно: единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен».

За 10 лет умерло 13 причастных

Ажиотажа добавляла и легенда о «проклятии фараонов», которое якобы настигает каждого, кто прикасается к могилам царских особ и мумиям Древнего Египта. Запустил её журналист британской газеты Daily Mail Артур Вейгалл.

Он обратил внимание публики, что менее чем через два месяца после вскрытия погребальной камеры Тутанхамона умер Джордж Карнарвон — спонсор и куратор научных изысканий Говарда Картера. Причина смерти — воспаление лёгких, которое он подхватил в Каире.

Вскоре скончался американский миллионер Джордж Гоулд, также побывавший в гробнице. И вновь тот же диагноз — пневмония на фоне лихорадки, подхваченной в Египте.

В том же году был застрелен член египетской королевской семьи Али Камель Фахми Бей, который также посещал усыпальницу фараона. А брат лорда Карнарвона — путешественник и дипломат Обри Герберт — умер после стоматологической операции от заражения крови.

В последующие годы череда смертей продолжилась. Всего менее чем за 10 лет умерло 13 человек, так или иначе причастных к вскрытию гробницы Тутанхамона. Причины были самые разные, включая самоубийства.