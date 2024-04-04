Сара Джессика Паркер назвала необычный способ приучить детей к здоровому питанию

Актриса призналась, что в ее родительском доме было запрещено есть десерт, и вне дома дети использовали любую возможность, чтобы наесться тортами и печеньями. «В моем дома лежит печенье, есть торты, все есть. И в результате формируется здоровое отношение к еде: у моих дочерей будут такие фигуры, какие они хотят. Они спортивны, им нравится еда», — добавила Паркер.