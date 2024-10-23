Сара Джессика Паркер надела костюм в стиле барбикор для съемок в сериале

Сару Джессику Паркер засняли на съемочной площадке сериала «И просто так» в Нью-Йорке, кадры публикует издание Daily Mail.
59-летняя американская актриса попала в объективы папарацци в ярко-розовом образе в стиле барбикор. Наряд состоял из блестящего топа со стразами, пышной многослойной юбки из тюля, небольшой шляпки и длинного клетчатого кардигана в пол. Костюм дополнили сатиновые босоножки цвета фуксии и крупные серьги с камнями.
В тот же день на съемках были замечены Кристин Дэвис, исполнительницу роли Шарлотты Йорк-Голденблатт, и Николь Ари Паркер, которая играет роль режиссера-документалиста Лизу Тодд Уэксли.
Гардероб главных героинь сериала «И просто так» неоднократно подвергался критике. Так, автор Who What Wear Люси Данн признала, что «когда-то гардероб Кэрри был звездой», но в продолжении «потерял свою харизму». А модные редакторы Vogue и вовсе оценили самые заметные наряды в сериале по шкале от 0 до 5. Некоторые образы они назвали «травмирующими».
Подробности сюжета грядущего сезона и дата премьеры не раскрываются. Поклонники могут пока только гадать о сюжетных поворотах. Например, в июне прошли съемки совместной сцены Сары Джессики Паркер и Джона Корбетта. Их герои Кэрри Брэдшоу и Эйдан Шоу снова расстались в конце второго сезона. А в июле состоялись съемки сцены похорон кого-то из действующих лиц.
«И просто так» — продолжение культового шоу конца 1990-х — начала 2000-х «Секс в большом городе». Первый сезон вышел в 2021 году, второй — в 2023-м. В центре сюжета все так же подруги, только их теперь три: игравшая Саманту Ким Кэтролл покинула проект. Сериал сосредоточился на новых событиях и карьерных вызовах героинь: Кэрри записывает подкаст, Миранда работает адвокатом, а Шарлотта все так же отдает себя семье и дому. Перед финалом второго сезона сериал был продлен на третий.
Второй сезон завершился званым ужином, чтобы попрощаться с давней квартирой Кэрри, там же состоялось эпизодическое появление Ким Кэтролл. На съемках сцены она не пересекалась ни с кем из основного актерского состава и с шоураннером. До ее эпизодической роли в финале второго сезона отсутствие Саманты объяснялось переездом героини в Лондон.