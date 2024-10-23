Сара Джессика Паркер надела костюм в стиле барбикор для съемок в сериале

«И просто так» — продолжение культового шоу конца 1990-х — начала 2000-х «Секс в большом городе». Первый сезон вышел в 2021 году, второй — в 2023-м. В центре сюжета все так же подруги, только их теперь три: игравшая Саманту Ким Кэтролл покинула проект. Сериал сосредоточился на новых событиях и карьерных вызовах героинь: Кэрри записывает подкаст, Миранда работает адвокатом, а Шарлотта все так же отдает себя семье и дому. Перед финалом второго сезона сериал был продлен на третий.