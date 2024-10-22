Сара Бернар — не только актриса, но и скульптор

Бернар стала брать у него уроки, и в 25 лет нашла новое увлечение. В 1873 году, недовольная тем, как складывалась ее карьера в «Комеди Франсэз», Бернар чуть ли не все время посвящала ваянию. «Поскольку я не могу использовать свой интеллект и мою энергию в создании ролей в театре, как мне хотелось, я посвятила себя другому искусству и начала заниматься скульптурой с неистовым энтузиазмом», — пишет она в дневнике.