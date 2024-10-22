Сара Бернар — не только актриса, но и скульптор

Сара Бернар — знаменитая театральная актриса и главная драматическая звезда Франции XIX века. 22 октября 2024 года ей бы исполнилось 180 лет.
Бернар прославилась на родине в 1870-х, с оглушительным успехом гастролировала по Европе и США, и к началу XX века заслужила звание самой знаменитой драматической актрисы и прозвище «Божественная Сара».
Альфонс Муха создал для ее спектаклей знаменитые плакаты в стиле ар-деко, на которых актриса была изображена в полный рост, а Марсель Пруст срисовал с нее образ величайшей актрисы Берма, которую так долго мечтает увидеть юный рассказчик в «Под сенью девушек в цвету».
Но таланты Сары Бернар не ограничивались актерской игрой: она писала пьесы, увлекалась живописью и даже занималась скульптурой. Именно о Саре Бернар — скульпторе мы и поговорим.
Сегодня о том, что Сара Бернар была скульптором, мало кто знает, но при жизни ее работы имели большой успех. Актриса выставляла свои скульптуры в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Филадельфии, принимала участие во Всемирной Колумбовой выставке в Чикаго (1893) и Всемирной выставке в Париже в (1900).
Это призвание Сара Бернар выбрала случайно. В конце 1860-х скульптор Ролан Матье-Менье предложил актрисе создать ее бюст, она согласилась позировать — и во время сеансов давала автору настолько ценные советы, что он предложил девушке самой попробовать поработать скульптором.
Бернар стала брать у него уроки, и в 25 лет нашла новое увлечение. В 1873 году, недовольная тем, как складывалась ее карьера в «Комеди Франсэз», Бернар чуть ли не все время посвящала ваянию. «Поскольку я не могу использовать свой интеллект и мою энергию в создании ролей в театре, как мне хотелось, я посвятила себя другому искусству и начала заниматься скульптурой с неистовым энтузиазмом», — пишет она в дневнике.
Поначалу публика приняла новое увлечение актрисы за эпатаж, призванный подогреть интерес к ее персоне: Бернар даже приглашала фотографа в мастерскую, чтобы он запечатлел ее за этим традиционно мужским делом.
Постепенно аудитория прониклась работами Бернар. В 1879 году она выставила пять работ в Лондоне во время своих гастролей: газета «Таймс» написала о них хвалебный отзыв.
Скульптуру «Офелия» Сара подарила Королевскому театру в Копенгагене, где ее очень тепло приняли во время датских гастролей. Недавно эту работу выставил на торги аукционный дом Sotheby’s, оценив ее в 50−70 тысяч фунтов. В итоге скульптура была продана за 308 тысяч.
Позже от болезней скончались две младшие сестры Сары Бернар. Актриса посвятила им несколько работ, увлеклась темами жизни и смерти в скульптуре, стала посещать анатомический театр и морг, чтобы лучше понять человеческое тело.
Бернар создала скульптуру по мотивам пьесы Виктора Гюго, с которым была дружна, а также вылепила бюст нежно любимого сына, Мориса Бернара.
«За пределами мастерской — это очаровательная женщина. Но стоит ей переступить порог святилища, где она месит гончарную глину, это уже мужчина с резцом скульптора в руках. В самом деле, только мужчина может так пренебрегать своим внешним видом, только мужчина может обладать такой энергией и волей», — писал литератор Пьер Верон про Бернар за работой.