Сантименты и откровенность: семь текстовых признаков нарцисса

Среднестатистический нарцисс обладает завышенным чувством собственной важности, требуя особого к себе отношения. Люди с такой чертой характера ненавидят, когда они не получают быстрого ответа. Им надо все контролировать, они хотят быть уверенными, что вы не заняты именно для них.