Сантименты и откровенность: семь текстовых признаков нарцисса

Нарциссизм — это тип личности, характеризующийся качествами, которые включают в себя очень высокое мнение о себе, потребность в восхищении, веру в неполноценность других и отсутствие сочувствия к другим.
Доктор Кэрри Макэвой, специализирующаяся на помощи жертвам жестокого обращения, выявила семь тревожных сигналов в общении онлайн, говорящих о нарциссизме собеседника. По словам специалиста, если знать об этих признаках, можно избежать зависимости от другого человека и психических заболеваний.
Ожидают от вас немедленного ответа
Когда нарцисс отправляет сообщение, вы должны бросить все свои дела и немедленно ответить на него.
Среднестатистический нарцисс обладает завышенным чувством собственной важности, требуя особого к себе отношения. Люди с такой чертой характера ненавидят, когда они не получают быстрого ответа. Им надо все контролировать, они хотят быть уверенными, что вы не заняты именно для них.
Примерами таких сообщений от нарцисса могут быть:
— «Мне срочно нужно с тобой поговорить»;
— «Ответь мне прямо сейчас»;
— «Что ты там делаешь, что не можешь мне ответить?».
Они не реагируют на ваши сообщения немедленно
Несмотря на то, что вы должны немедленно реагировать на сообщения от нарцисса, он не видит ни одной причины относиться к вашим СМС так же.
Макэвой предполагает, что причиной такого поведения может быть необходимость все контролировать и доминировать. Нарциссы постоянно заставляют ждать собеседника свой ответ, чтобы избежать чувства уязвимости перед кем-то другим.
Отправляют откровенные сообщения слишком рано
В общении с партнером нарцисс может отправлять сообщения и фотографии с сексуальным подтекстом слишком рано, в самом начале отношений, чтобы заинтересовать и избежать возможного отказа в интимной связи.
Фото может быть неуместно в переписке, однако нарцисс думает так: «я показываю тебе свое тело, а ты показываешь мне свое». И мужчины отправляют такие снимки гораздо чаще женщин, так как у них стремление к доминированию выражено сильнее.
Массово отправляют сентиментальные сообщения
Нарциссы нуждаются в постоянной любви, восхищении и внимании. Поэтому они отправляют окружающим людям сентиментальные сообщения одинакового содержания, чтобы получить точно такой же ответ.
Постоянно отправляют одни и те же изображения, песни и видео
Сентиментальные сообщения могут выражаться в видео и фото, где нарцисс улыбается, смеется вместе с вами. Это он делает для того, чтобы вы не забывали, как хорошо провели время вместе.
Также он постоянно может присылать песни, которые вы, например, вместе слушали в парке.
Они хотят оставаться в ваших мыслях и заставлять вас возвращаться в давние события, чтобы постоянно получать подтверждение того, что вы их не оставите. Это некий способ напомнить, что ваш собеседник — единственный, неповторимый и самый незаменимый человек в вашей жизни.
Они зависимы от телефона
По словам Макэвой, нарциссы словно родились с телефонами в руках.
Они никогда не выпускают из рук гаджет. Это связано с их потребностью чувствовать себя важными, иметь немедленный доступ к сентиментальным сообщениям других людей и информации о «лайках» на их публикациях в социальных сетях.
Отправляют неполные текстовые сообщения, вызывающие тревогу
Макэвой отметила, что нарцисс может отправлять короткие текстовые сообщения, вызывая у вас беспокойство.
Например, люди с таким характером могут написать: «Мы вчера прекрасно провели вечер. Правда, у меня сегодня болит голова. Спасибо». И вы невольно начинаете задумываться, что вы такого могли сделать, что вызвали у другого головную боль.
Ранее были названы фразы, которые являются признаками токсичного человека. Так, например, если вы скажете «я вас услышал», в глазах окружающих вы станете «душнилой».
Анна Морозова