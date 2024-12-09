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Санта-Клауса потребовали признать иноагентом в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в прокуратуру с предложением признать Санта-Клауса иностранным агентом в России. Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря.

Источник: Freepik

Он аргументировал это, что Санта — это бренд, который очень популярен в недружественных странах. При этом он заменяет собой образ традиционного русского Деда Мороза.

Санта-Клауса используют многие американские компании, например, Father Christmas Ltd, которой принадлежат торговые марки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa. Стоимость такого товарного знака оценивается в 1,6 триллиона долларов. Высока вероятность, что западные компании финансируют продвижение образа Санты в РФ, а их целью является разрушение традиционных ценностей, передает его слова Telegram-канал Shot.

6 декабря Бородин предложил убрать актрису Лию Ахеджакову из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», так как россиянам будет неприятно в новогоднюю ночь смотреть на артистку, поддерживающую ВСУ. Он предложил заменить ее на Елизавету Боярскую.