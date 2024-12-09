Санта-Клауса потребовали признать иноагентом в России

Он аргументировал это, что Санта — это бренд, который очень популярен в недружественных странах. При этом он заменяет собой образ традиционного русского Деда Мороза.
Санта-Клауса используют многие американские компании, например, Father Christmas Ltd, которой принадлежат торговые марки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa. Стоимость такого товарного знака оценивается в 1,6 триллиона долларов. Высока вероятность, что западные компании финансируют продвижение образа Санты в РФ, а их целью является разрушение традиционных ценностей, передает его слова Telegram-канал Shot.
6 декабря Бородин предложил убрать актрису Лию Ахеджакову из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», так как россиянам будет неприятно в новогоднюю ночь смотреть на артистку, поддерживающую ВСУ. Он предложил заменить ее на Елизавету Боярскую.