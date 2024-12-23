Санта-Клаус приехал в джунгли Амазонки, чтобы привезти подарки детям

В эти выходные Санта-Клаус, несмотря на невыносимую жару в тропических лесах Амазонки, вместе с двумя лодками подарков наведался к детям из деревень, расположенных за городом Манаус (Бразилия), — пишет Associated Press.
Известно, что визит был организован бразильской благотворительной организацией Amigos do Papai Noel, которая на протяжении последних 26 лет доставляет подарки детям в тропические леса Амазонки.
Для детей и жителей сельской местности, не происходит ничего нового. Это событие стало для нас подарком от Бога.
Более 600 детей из разных деревень собрались в Каталонии, чтобы получить подарки от Санты, который, несмотря на удушающую жару джунглей, надел свой традиционный колпак, белые перчатки и красный костюм.
По словам благотворительной организации, в этом году уровень воды в двух крупнейших реках региона, Амазонке и Рио-Негро, был крайне низким. Поэтому дети из близлежащих деревень собрались в таком месте, где река была достаточно глубокой, чтобы к ней могла причалить лодка Санты. Тем не менее, Санта и представители организации Amigos do Papai Noel сказали, что все усилия стоили того.
Каждый ребенок в любой общине всегда улыбается в ответ. Куда бы вы ни пошли, везде были улыбки, это большая радость.
Ранее рассказывали, что в Оклахоме Санта-Клаус провел 14 свадеб.