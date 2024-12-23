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Санта-Клаус приехал в джунгли Амазонки, чтобы привезти подарки детям

В преддверии Нового года произошло настоящее чудо: в прошедшие выходные в бразильскую деревню на каноэ приплыл Санта-Клаус, чтобы порадовать более 600 местных детей.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

В эти выходные Санта-Клаус, несмотря на невыносимую жару в тропических лесах Амазонки, вместе с двумя лодками подарков наведался к детям из деревень, расположенных за городом Манаус (Бразилия), — пишет Associated Press.

Известно, что визит был организован бразильской благотворительной организацией Amigos do Papai Noel, которая на протяжении последних 26 лет доставляет подарки детям в тропические леса Амазонки.

Для детей и жителей сельской местности, не происходит ничего нового. Это событие стало для нас подарком от Бога.

Раймунда Феррера Виейра
лидер общины в деревне Каталао

Более 600 детей из разных деревень собрались в Каталонии, чтобы получить подарки от Санты, который, несмотря на удушающую жару джунглей, надел свой традиционный колпак, белые перчатки и красный костюм.

Чтобы добраться до детей, бразильский Санта проплыл на большой лодке вниз по реке Амазонка, а затем пересел на каноэ, чтобы преодолеть заболоченный приток. В это время десятки волонтеров выстроились в очередь к лодке Санты, чтобы помочь ему разгрузить подарки.

По словам благотворительной организации, в этом году уровень воды в двух крупнейших реках региона, Амазонке и Рио-Негро, был крайне низким. Поэтому дети из близлежащих деревень собрались в таком месте, где река была достаточно глубокой, чтобы к ней могла причалить лодка Санты. Тем не менее, Санта и представители организации Amigos do Papai Noel сказали, что все усилия стоили того.

Каждый ребенок в любой общине всегда улыбается в ответ. Куда бы вы ни пошли, везде были улыбки, это большая радость.

Хорхе Альберто Морейр
волонтер, принявший на себя роль Санты-Клауса

Ранее рассказывали, что в Оклахоме Санта-Клаус провел 14 свадеб.