Санта-Клаус приехал в джунгли Амазонки, чтобы привезти подарки детям

По словам благотворительной организации, в этом году уровень воды в двух крупнейших реках региона, Амазонке и Рио-Негро, был крайне низким. Поэтому дети из близлежащих деревень собрались в таком месте, где река была достаточно глубокой, чтобы к ней могла причалить лодка Санты. Тем не менее, Санта и представители организации Amigos do Papai Noel сказали, что все усилия стоили того.