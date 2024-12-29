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Санки и гулянки. За что могут оштрафовать в новогодние каникулы

Праздники приближаются, и большинство россиян активно празднует Новый год и Рождество. Но торжество может быть внезапно испорчено, если не знать тонкостей законов нашей страны. Юрист пояснил, за какие привычные активности могут наказать.

Источник: Freepik

Опасный салют

Для многих россиян встреча Нового года невозможна без запуска салютов. Но эта привычка может привести к штрафам или даже аресту, если делать это неправильно, предостерегла в разговоре с aif.ru юрист Алла Георгиева.

В первую очередь, стоит знать, что где попало запускать фейерверки нельзя: для этого существуют специальные площадки, узнать о расположении которых можно на сайте МЧС или у местной администрации.

Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию запусков пиротехники, которая зависит от класса изделия. А для некоторых видов должно быть обязательное разрешение Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Запрещено использовать пиротехнику в помещениях, на балконах и лоджиях, крышах, концертных площадках, вокзалах, метро, рядом с машинами, на школьных дворах, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, вблизи линий электропередач и так далее, Нарушителя привлекут к ответственности за мелкое хулиганство», — рассказала Георгиева.

За запуск фейерверка в неположенном месте может грозить не только штраф в размере от 500 до 1000 рублей, но и административный арест на 15 суток.

«Если фейерверком повредить имущество, например, лавочки или постройки, то размер наказания будет зависеть от суммы ущерба и того, кем он нанесен: физическим или юридическим лицом», — объяснила юрист.

Штраф за нарушение пожарной безопасности для граждан колеблется от 5 до 15 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей. Индивидуальных предпринимателей могут наказать на 40−60 тыс. руб., а юрлиц ждет штраф от 300 до 400 тыс. рублей. При этом, если сумма нанесенного ущерба превысит 5 тыс. руб., то привлечь могут и к уголовной ответственности.

«Также “рассчитывать” на уголовную ответственность можно и в случае тяжких телесных повреждений в результате применения пиротехники», — подчеркнула Георгиева.

Катание на санках

Любовь к катанию на санках также может привести к административной или даже уголовной ответственности.

«Если граждане самостоятельно устраивают катание в неположенных местах, в состоянии алкогольного опьянения, с животными, с причинением ущерба имуществу, их здоровью и жизни, не соблюдают требования на специально отведенных для катания площадках, то они могут быть привлечены к ответственности. К нарушению закона можно отнести и катание на санках, привязанных к машине, по проезжей части, в парках, на территориях школ и детских садов», — рассказала Георгиева.

По ее словам, к ответственности могут привлечь как самих катающихся, так и организаторов таких услуг, устроивших горки для спуска у проезжей части, пешеходной дорожки или на склоне, не очищенном от деревьев, кустов, опасных выступов или строений.

Для рядовых граждан, нарушающих правила безопасности, предусмотрен штраф от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП — от 10 до 30 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 до 300 тыс.

Шумные гулянки

Ночные гулянья также могут стать причиной для наказания. Причем сразу по двум статьям. В первую очередь речь идет о законе о тишине.

«Нарушение этого закона гражданами — дело распространенное. Но мало кто знает, что нарушать тишину могут и животные. Например, если хозяева уехали, а собаку или кота оставили дома, и тот скучает и шумно себя ведет по ночам, то за этот шум хозяева могут понести ответственность», — рассказала Георгиева.

Внимательными стоит быть и родителям. Многие мамы и папы в праздники разрешают детям гулять допоздна. Но, по словам юриста, за прогулки по городу, парку или даже двору без сопровождения взрослых в ночное время родителей может ждать ответственность.

«Наказание небольшое, в виде административного штрафа от 100 до 500 рублей. А если несовершеннолетние дети причинят вред чьему-либо имуществу, у родителей возникнет гражданско-правовая ответственность по его возмещению. Если при этом возникнет ситуация, в которой здоровью или жизни ребенка будет угрожать опасность, то мам и пап могут лишить родительских прав», — резюмировала специалист.