Санки и гулянки. За что могут оштрафовать в новогодние каникулы

Опасный салют
Для многих россиян встреча Нового года невозможна без запуска салютов. Но эта привычка может привести к штрафам или даже аресту, если делать это неправильно, предостерегла в разговоре с aif.ru юрист Алла Георгиева.
В первую очередь, стоит знать, что где попало запускать фейерверки нельзя: для этого существуют специальные площадки, узнать о расположении которых можно на сайте МЧС или у местной администрации.
Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию запусков пиротехники, которая зависит от класса изделия. А для некоторых видов должно быть обязательное разрешение Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«Запрещено использовать пиротехнику в помещениях, на балконах и лоджиях, крышах, концертных площадках, вокзалах, метро, рядом с машинами, на школьных дворах, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, вблизи линий электропередач и так далее, Нарушителя привлекут к ответственности за мелкое хулиганство», — рассказала Георгиева.
За запуск фейерверка в неположенном месте может грозить не только штраф в размере от 500 до 1000 рублей, но и административный арест на 15 суток.
«Если фейерверком повредить имущество, например, лавочки или постройки, то размер наказания будет зависеть от суммы ущерба и того, кем он нанесен: физическим или юридическим лицом», — объяснила юрист.
Штраф за нарушение пожарной безопасности для граждан колеблется от 5 до 15 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей. Индивидуальных предпринимателей могут наказать на 40−60 тыс. руб., а юрлиц ждет штраф от 300 до 400 тыс. рублей. При этом, если сумма нанесенного ущерба превысит 5 тыс. руб., то привлечь могут и к уголовной ответственности.
«Также “рассчитывать” на уголовную ответственность можно и в случае тяжких телесных повреждений в результате применения пиротехники», — подчеркнула Георгиева.
Катание на санках
Любовь к катанию на санках также может привести к административной или даже уголовной ответственности.
«Если граждане самостоятельно устраивают катание в неположенных местах, в состоянии алкогольного опьянения, с животными, с причинением ущерба имуществу, их здоровью и жизни, не соблюдают требования на специально отведенных для катания площадках, то они могут быть привлечены к ответственности. К нарушению закона можно отнести и катание на санках, привязанных к машине, по проезжей части, в парках, на территориях школ и детских садов», — рассказала Георгиева.
По ее словам, к ответственности могут привлечь как самих катающихся, так и организаторов таких услуг, устроивших горки для спуска у проезжей части, пешеходной дорожки или на склоне, не очищенном от деревьев, кустов, опасных выступов или строений.
Шумные гулянки
Ночные гулянья также могут стать причиной для наказания. Причем сразу по двум статьям. В первую очередь речь идет о законе о тишине.
«Нарушение этого закона гражданами — дело распространенное. Но мало кто знает, что нарушать тишину могут и животные. Например, если хозяева уехали, а собаку или кота оставили дома, и тот скучает и шумно себя ведет по ночам, то за этот шум хозяева могут понести ответственность», — рассказала Георгиева.
Внимательными стоит быть и родителям. Многие мамы и папы в праздники разрешают детям гулять допоздна. Но, по словам юриста, за прогулки по городу, парку или даже двору без сопровождения взрослых в ночное время родителей может ждать ответственность.
«Наказание небольшое, в виде административного штрафа от 100 до 500 рублей. А если несовершеннолетние дети причинят вред чьему-либо имуществу, у родителей возникнет гражданско-правовая ответственность по его возмещению. Если при этом возникнет ситуация, в которой здоровью или жизни ребенка будет угрожать опасность, то мам и пап могут лишить родительских прав», — резюмировала специалист.