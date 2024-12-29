Санки и гулянки. За что могут оштрафовать в новогодние каникулы

«Если граждане самостоятельно устраивают катание в неположенных местах, в состоянии алкогольного опьянения, с животными, с причинением ущерба имуществу, их здоровью и жизни, не соблюдают требования на специально отведенных для катания площадках, то они могут быть привлечены к ответственности. К нарушению закона можно отнести и катание на санках, привязанных к машине, по проезжей части, в парках, на территориях школ и детских садов», — рассказала Георгиева.