Санкции против русских: почему Бишкек не принимает россиян

Давление Запада
Консультант по вопросам гражданства Киргизии Михаил Жуховицкий сообщил, что с января 2025 года Государственный комитет национальной безопасности и МВД республики не одобрили ни одной заявки от россиян. По его словам, любые попытки оформить гражданство через посредников или по упрощенным схемам теперь обречены на провал. Жуховицкий предостерег граждан России от оплаты подобных услуг, подчеркнув, что авансы, собираемые посредниками, не приведут к получению паспорта, а лишь обогатят недобросовестных исполнителей.
После введения западных санкций против России киргизский паспорт стал для россиян своеобразным «окном» в мир: он позволял открывать банковские счета за рубежом, оформлять визы и развивать бизнес в других странах. Однако, как отмечают эксперты, наплыв желающих получить гражданство вызвал негативную реакцию в международных финансовых кругах. Банки, особенно в Гонконге, начали рассматривать киргизский паспорт как «красный флаг», что привело к ужесточению проверок и отказам в финансовых операциях.
«Американцы неоднократно давили на киргизское руководство, чтобы они начали исполнять антироссийские санкции, перестали помогать их обходить. Сначала была история с картами “Мир”, которые вдруг перестали работать в республике, а теперь вот это», — пояснил ВФокусе политолог Дмитрий Родионов.
Дрейф от России
По мнению Родионова, решение Киргизии отражает более широкую тенденцию охлаждения отношений России со странами Центральной Азии. «Киргизия, как и другие страны региона, стремится дистанцироваться от России. При этом Киргизия в гораздо большей степени экономически зависит от России, чем от Запада. В отличие от Казахстана, где происходят те же самые процессы», — отмечает эксперт.
По его словам, несмотря на колоссальное давление США, без соответствующей политической воли со стороны киргизского руководства, все эти недружественные шаги были невозможны. «Они хотят показать, что не являются вассалами Москвы, но при этом готовы выжимать из России максимум», — подчеркивает политолог.
«Посмотрите на ту же Белоруссию, которая такими вещами не занимается. Когда-то Александр Лукашенко пытался заигрывать с Западом, но после 2020 года сидение на двух стульях закончилось, а у Казахстана, Киргизии, Азербайджана оно цветет пышным цветом», — добавил Родионов. Отчасти, уверен эксперт, это происходит, потому что страны Центральной Азии строят свою национальную идентичность на противопоставлении себя России.
Дарья Баева