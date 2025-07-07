Санкции против русских: почему Бишкек не принимает россиян

Консультант по вопросам гражданства Киргизии Михаил Жуховицкий сообщил, что с января 2025 года Государственный комитет национальной безопасности и МВД республики не одобрили ни одной заявки от россиян. По его словам, любые попытки оформить гражданство через посредников или по упрощенным схемам теперь обречены на провал. Жуховицкий предостерег граждан России от оплаты подобных услуг, подчеркнув, что авансы, собираемые посредниками, не приведут к получению паспорта, а лишь обогатят недобросовестных исполнителей.