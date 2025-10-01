Санду призвала «мирным путем» вывести российских миротворцев из ПМР

«У нас большая демографическая проблема, потому что число людей, способных работать, невелико по сравнению с числом тех, кто на пенсии. Ситуация не меняется в одночасье. Мы проанализировали политику нескольких стран и разработали единовременное пособие при рождении ребёнка и другие стимулы для семей», — сказала она.