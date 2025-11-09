Отличился в первые дни СВО: что известно о замглавы минобороны РФ Александре Санчике

Четвертый замминистра за три года
Назначение нового заместителя министра обороны, отвечающего за тыловое обеспечение войск, состоялось 7 ноября, в ходе внепланового совещания, организованного президентом Владимиром Путиным. Санчик стал четвертым замминистра обороны с начала СВО — начиная от генерала армии Дмитрия Булгакова, который сейчас находится под следствием, до генерал-полковника Михаила Мезинцева, который пробыл в должности с сентября 2022-го по апрель 2023-го, генерал-полковника Алексея Кузьменкова, работавшего до марта 2024-го, и генерал-полковника Андрея Булыги.
Кто такой Александр Санчик
Санчик родился 15 октября 1966 года. В 2000 году он окончил Общевойсковую академию Вооружённых сил Российской Федерации, а в 2017-м — Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
До назначения Санчик командовал Южной группировкой в зоне СВО. Он дважды проходил проверки министра обороны Андрея Белоусова, показав отличные показатели в оснащении войск группировки дронами различного назначения, а также средствами мобильности. Это в том числе позволило добиться успехов продвижении на фронте.
Известно, что генерал Александр Санчик прошёл полный путь по главным командным должностям — от полка до заместителя командующего войсками округа. По данным военкора Александра Сладкова, он выполнял свои обязанности основательно, а не по формальности.
Кроме того, в первые дни спецоперации — с 24 по 27 февраля 2022 года — под его командованием войска преодолели 120 км и охватили в клещи Киев с запада. Санчика выделили за инициативу и смелость, пишет «КП».
Что говорят военные эксперты
Несмотря на большое количество проблем эксперты возлагают большие надежды на Александра Санчика: они считают, что он сумеет сократить бюрократию и наладить своевременное снабжение передовых частей. Их слова приводит EADaily со ссылкой на ТК «Два майора».
«Высока надежда на дальнейшее разгребание заскорузлых авгиевых конюшен, но главное — на ликвидацию бюрократической заскорузлости тыловых служб Армии России. Надоело (с точки зрения организации работы) на 4-й год войны видеть в ботах связи обращения о необходимости боевых частей в дронах, колесах на КамАЗ, саморезах и шанцевых инструментах. Так что главное, чтобы у нового зампотылу получилось наладить снабжение передовых частей, а не получать данные о средней температуре по больнице», — указали авторы.
