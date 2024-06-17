Самые турбулентные маршруты: что нужно знать

Более того, на случай турбулентности у каждого пилота есть план действий, которого они начинают придерживаться еще до того, как воздушнее судно попадет в эту зону — ее можно предсказать в режиме онлайн. Скорость самолета снизится, а пассажиров попросят не ходить по салону, вернуться на свои места, убрать откидные столики и пристегнуть ремни. Это, пожалуй, самое важное и единственное, что стоит сделать в целях безопасности — из-за тряски действительно можно упасть и удариться. Это одна из причин, по которой ваши вещи должны быть убраны либо в верхний шкафчик над сидением, либо под ним — чтобы багаж не упал на вас или не разлетелся по всему салону в случае возникновения зоны турбулентности.