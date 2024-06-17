Самые турбулентные маршруты: что нужно знать

Рейтинг самых неспокойных полетов и приемы, позволяющие избежать неприятностей в дороге: рассказываем про явление, которое иногда вызывает панику и портит впечатления от поездки.
Самые турбулентные маршруты
Интересным рейтингом поделился сервис Turbli (1), который делает прогнозы относительно турбулентности авиамаршрута. Проанализировав больше 150 тысяч полетов во всем мире за предыдущий год, компания поделилась статистикой.
На первом месте — перелет в Латинской Америке между Сантьяго (Чили) и Санта-Круз (Боливия). На втором — между Бишкеком (Киргизия) и Алма-Атой (Казахстан). На третьем — перелеты внутри Китая, между Ланьчжоу и Сяньяном. На четвертом месте лидирует Япония — наибольшую турбулентность вызвал рейс, совершавший перелет из Тюбу в Чэнду. Почетное пятое место занимают перелеты по Европе — а именно из Милана (Италия) в Женеву (Швейцария).
|Маршрут
|Расстояние
|Сантьяго — Санта–Круз
|1905 км
|Алматы — Бишкек
|210 км
|Ланьчжоу — Чэнду
|661 км
|Тюбу — Чэнду
|517 км
|Милан — Женева
|214 км
Почему возникает турбулентность
Причины такой статистики вполне объяснимы. По данным Ассоциации Туроператоров (2), перелеты, которые проходят через Альпы и Анды, часто оказываются в зоне турбулентности: над горной местностью проходят воздушные потоки. Что касается Японии и Китая, то причина высокой турбулентности связана с расположением стран и городов — там на высоте более восьми км над Землей присутствует высокая активность воздушных масс. Чаще всего зона турбулентности случается во время облачной погоды или в момент полета над морем, но бывают исключения — самолет может начать трясти и при ясном небе.
Как перестать нервничать во время перелета в зоне турбулентности
Момент, когда самолет начинает потрясывать, пугает многих путешественников: возникает страх, что воздушное судно вот-вот упадет. Но, на самом деле, это не так. Ассоциация, которая может вас успокоить: представьте, что вы едете на машине по неровной дороге — именно так воспринимают зону турбулентности пилоты. Также попробуйте сфокусировать ваше внимание на чем-то конкретном и одном — например, включите заранее скачанный фильм на телефоне или почистите галерею фото. По возможности не садитесь в хвосте самолета, если тряска самолета вызывает у вас панику — в этой части она ощущается сильнее всего. Летайте большими авиалайнерами — их во время преодоления воздушных ям трясет меньше, а еще старайтесь выбирать утренние рейсы: в это время суток турбулентность слабее.
Что происходит с самолетом во время турбулентности
При смене давления, направления и скорости ветра, температуры воздушнее массы меняются: сквозь них стремительно проходит самолет, что создает тряску и вибрацию в салоне. Именно поэтому аналогия с автотранспортной дорогой очень хорошо описывает ситуацию. До начала полета пилоты знают, где возможна в день совершения рейса зона турбулентности, и по возможности стараются ее обойти, но иногда воздушные ямы появляются непредсказуемо.
Опасна ли зона турбулентности
Если соблюдать правила безопасности, то этот неприятный участок полета не нанесет никому вреда — ни пассажирам, ни членам экипажа, ни самолету. Не нужно бояться, что воздушное судно не выдержит тряски и разобьется: современные авиалайнеры сконструированы так надежно, что даже самая сильная турбулентность им не страшна.
Более того, на случай турбулентности у каждого пилота есть план действий, которого они начинают придерживаться еще до того, как воздушнее судно попадет в эту зону — ее можно предсказать в режиме онлайн. Скорость самолета снизится, а пассажиров попросят не ходить по салону, вернуться на свои места, убрать откидные столики и пристегнуть ремни. Это, пожалуй, самое важное и единственное, что стоит сделать в целях безопасности — из-за тряски действительно можно упасть и удариться. Это одна из причин, по которой ваши вещи должны быть убраны либо в верхний шкафчик над сидением, либо под ним — чтобы багаж не упал на вас или не разлетелся по всему салону в случае возникновения зоны турбулентности.
Список источников
1. Сайт сервиса Turbli. URL:
2. Ассоциация туроператоров. URL:
Автор: Карина Андреева