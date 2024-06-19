5 самых красивых мест мира, которые вошли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Одно из самых известных сооружений во всем мире, куда ежегодно приезжают тысячи туристов уже много лет. Ее протяженность составляет более 20 000 км — стена не только должна была защищать страну от захватчиков, но и стала символом мощи империи. Многие участки за 2 700 лет разрушились, и часть разобрали. У части Мутяньюй в двух часах от Пекина можно увидеть весь масштаб и полюбоваться на горные цепи. Второй вариант — Бадалин, это самый популярный участок с развитой инфраструктурой. Тут есть отели, рестораны и фуникулер, но народу будет достаточно много. Есть еще один вариант — Сыматай, который сохранился в первозданном виде с XIV века. На стене можно найти даже дату строительства. Еще один плюс — эту часть стены можно посетить в вечернее время.