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5 самых красивых мест мира, которые вошли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Самые удивительные места в мире, включенные в список ЮНЕСКО, которые впечатляют своей красотой и историей. Рассказываем, о лучших туристических направлениях планеты, их уникальных особенностях и значении для культурного наследия человечества.

Попавшая в список ЮНЕСКО чаша у Дворца Дожей.
Источник: Автор: Vincent Angillis, сайт ЮНЕСКО

Чтобы посетить эти места хотя бы раз в жизни, точно стоит потратить время и деньги. ЮНЕСКО не зря внесло их в список Всемирного наследия. Они имеют особую значимость для культуры и природы в масштабах всего человечества. Размах, как минимум, впечатляет — это стоит увидеть собственными глазами.

1. Мачу-Пикчу, Перу

Вид на разрушенный город Мачу-Пикчу сверху.
Источник: Автор: Francesco Bandarin, сайт ЮНЕСКО

Древний город инков, расположенный на территории современного Перу. Место мистическое — это самый знаменитый памятник исчезнувшей империи. Он находится на высоте больше 2 000 метров: вы буквально пройдете под облаками.

Его обнаружили 112 лет назад, но историки и археологи до сих пор не могут сойтись во мнении, почему жители его покинули. Интерес вызывают все здания — от величественных храмов до домов: каждое построено из больших плит без использования цемента. Невольно задаешься вопросом, как это было возможно без современных технологий.

Начните экскурсию со Святой площади: на ней расположены два храма и Дом священника. Потом можно посмотреть Храм Солнца, Королевскую гробницу и невероятный закат в окружении гор и ландшафта, который кажется нереальным.

2. Великая Китайская стена, Китай

Великая Китайская стена в тумане.
Источник: Автор: Анета Рибарска, сайт ЮНЕСКО

Одно из самых известных сооружений во всем мире, куда ежегодно приезжают тысячи туристов уже много лет. Ее протяженность составляет более 20 000 км — стена не только должна была защищать страну от захватчиков, но и стала символом мощи империи. Многие участки за 2 700 лет разрушились, и часть разобрали. У части Мутяньюй в двух часах от Пекина можно увидеть весь масштаб и полюбоваться на горные цепи. Второй вариант — Бадалин, это самый популярный участок с развитой инфраструктурой. Тут есть отели, рестораны и фуникулер, но народу будет достаточно много. Есть еще один вариант — Сыматай, который сохранился в первозданном виде с XIV века. На стене можно найти даже дату строительства. Еще один плюс — эту часть стены можно посетить в вечернее время.

3. Гранд-Каньон, США

Гранд-Каньон днем.
Источник: Сайт ЮНЕСКО

Природное чудо света в штате Аризона — пока будете добираться, почувствуете настроение настоящего американского дорожного путешествия. Национальный парк впечатляет размахом даже тех, кто не любит гулять на открытом воздухе — река Колорадо формировала ландшафт миллионы лет. Тут чувствуешь историю всей Земли, а внутри всегда есть чем заняться — можно отправиться на рафтинг, проехаться по самому краю каньона или посмотреть на него с вертолета. Отдельный вид удовольствия — несколько смотровых площадок: вид, который открывается с них, захватывает дух в любое время суток.

4. Город Петра, Иордания

Вид из пещеры на здание города Петра.
Источник: Автор: Жан-Жак Жельбар, сайт ЮНЕСКО

Это древний город, высеченный в скалах на территории современной Иордании. Когда-то он был важной торговой точкой на известном Шелковом пути. Фасады зданий вырезаны прямо в розовых скалах — у этого места особая мистическая красота. В XII веке город был окончательно заброшен, и только в XX столетию исследователи вспомнили про скрытую жемчужину цивилизации.

Осмотр получится очень аутентичным: по территории можно передвигаться только пешком, на конных повозках, лошадях или ослах. Все здания хорошо сохранились благодаря сухому климату — вы заметите это уже при въезде через знаменитые ворота Сик. У входа в ущелье находится главная достопримечательность — дворец Эль-Хазне, вырубленной в цельной скале. Это была главная сокровищница набатийцев. Дальше — огромный амфитеатр, королевские гробницы и таинственная атмосфера восточной сказки.

5. Венеция, Италия

Вид на Дворец Дожей в Венеции.
Источник: Автор: Лодовико Фолин-Калаби, сайт ЮНЕСКО
Новость

Одно из самых романтичных мест мира — город, построенный на воде. Ученые уже много лет предрекают затопление Венеции, но этого не происходит. Вместо трамваев — водные катеры, вместо автобусов — настоящие гондолы: вы можете даже попасть в пробку на Гранд-канале. Площадь Святого Марка с величественным собором — визитная карточка не только Венеции, но и всей Италии. Красивая панорама, много голубей и ощущение dolce far niente (от итал. — «сладость ничегонеделания»). Дворец Дожей и другие палаццо производят не меньшее впечатление — кажется, что город создан для любви и наслаждений в каждую минуту отпуска.

Автор: Дарья Сизова