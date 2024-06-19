5 самых красивых мест мира, которые вошли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Чтобы посетить эти места хотя бы раз в жизни, точно стоит потратить время и деньги. ЮНЕСКО не зря внесло их в список Всемирного наследия. Они имеют особую значимость для культуры и природы в масштабах всего человечества. Размах, как минимум, впечатляет — это стоит увидеть собственными глазами.
1. Мачу-Пикчу, Перу
Древний город инков, расположенный на территории современного Перу. Место мистическое — это самый знаменитый памятник исчезнувшей империи. Он находится на высоте больше 2 000 метров: вы буквально пройдете под облаками.
Его обнаружили 112 лет назад, но историки и археологи до сих пор не могут сойтись во мнении, почему жители его покинули. Интерес вызывают все здания — от величественных храмов до домов: каждое построено из больших плит без использования цемента. Невольно задаешься вопросом, как это было возможно без современных технологий.
Начните экскурсию со Святой площади: на ней расположены два храма и Дом священника. Потом можно посмотреть Храм Солнца, Королевскую гробницу и невероятный закат в окружении гор и ландшафта, который кажется нереальным.
2. Великая Китайская стена, Китай
Одно из самых известных сооружений во всем мире, куда ежегодно приезжают тысячи туристов уже много лет. Ее протяженность составляет более 20 000 км — стена не только должна была защищать страну от захватчиков, но и стала символом мощи империи. Многие участки за 2 700 лет разрушились, и часть разобрали. У части Мутяньюй в двух часах от Пекина можно увидеть весь масштаб и полюбоваться на горные цепи. Второй вариант — Бадалин, это самый популярный участок с развитой инфраструктурой. Тут есть отели, рестораны и фуникулер, но народу будет достаточно много. Есть еще один вариант — Сыматай, который сохранился в первозданном виде с XIV века. На стене можно найти даже дату строительства. Еще один плюс — эту часть стены можно посетить в вечернее время.
3. Гранд-Каньон, США
Природное чудо света в штате Аризона — пока будете добираться, почувствуете настроение настоящего американского дорожного путешествия. Национальный парк впечатляет размахом даже тех, кто не любит гулять на открытом воздухе — река Колорадо формировала ландшафт миллионы лет. Тут чувствуешь историю всей Земли, а внутри всегда есть чем заняться — можно отправиться на рафтинг, проехаться по самому краю каньона или посмотреть на него с вертолета. Отдельный вид удовольствия — несколько смотровых площадок: вид, который открывается с них, захватывает дух в любое время суток.
4. Город Петра, Иордания
Это древний город, высеченный в скалах на территории современной Иордании. Когда-то он был важной торговой точкой на известном Шелковом пути. Фасады зданий вырезаны прямо в розовых скалах — у этого места особая мистическая красота. В XII веке город был окончательно заброшен, и только в XX столетию исследователи вспомнили про скрытую жемчужину цивилизации.
Осмотр получится очень аутентичным: по территории можно передвигаться только пешком, на конных повозках, лошадях или ослах. Все здания хорошо сохранились благодаря сухому климату — вы заметите это уже при въезде через знаменитые ворота Сик. У входа в ущелье находится главная достопримечательность — дворец Эль-Хазне, вырубленной в цельной скале. Это была главная сокровищница набатийцев. Дальше — огромный амфитеатр, королевские гробницы и таинственная атмосфера восточной сказки.
5. Венеция, Италия
Одно из самых романтичных мест мира — город, построенный на воде. Ученые уже много лет предрекают затопление Венеции, но этого не происходит. Вместо трамваев — водные катеры, вместо автобусов — настоящие гондолы: вы можете даже попасть в пробку на Гранд-канале. Площадь Святого Марка с величественным собором — визитная карточка не только Венеции, но и всей Италии. Красивая панорама, много голубей и ощущение dolce far niente (от итал. — «сладость ничегонеделания»). Дворец Дожей и другие палаццо производят не меньшее впечатление — кажется, что город создан для любви и наслаждений в каждую минуту отпуска.
Автор: Дарья Сизова