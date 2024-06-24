5 самых красивых дворцов мира: от Версаля по Франции до Топкапы в Турции

Посещение этих локаций превратит ваше путешествие в настоящее приключение — вдохновляйтесь атмосферой величия, погружайтесь в историю и представляйте, как здесь жили и работали великие правители со всего мира.
1. Дворец Версаль, Франция
Название резиденции французских королей знакомо даже тем, кто мало путешествует. Это — мировой символ роскоши, изысканной архитектуры и грандиозных масштабов. Внутри есть не только сады самого дворца, но и сады, на которые стоит отдельно выделить время — ландшафтный дизайн и размах впечатляют.
Исследуйте богатые апартаменты Людовика XIV — этот дворец был главным проектом его жизни. Другие залы до сих пор помнят интриги, перевороты и заговоры придворных и Марии-Антуанетты. Сначала вы пройдете через Золотые ворота, потом попадете в Зал коронации и Тронный зал. В Зеркальном зале время будто остановилось — вы увидите первые зеркала Великой Французской империи и сад внутри самого дворца.
2. Зимний дворец, Россия
Главная резиденция русских царей, которая видела все взлеты и падения эпохи династии Романовых. Сейчас это часть музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Вы сможете не только насладиться старинными интерьерами, галереями, роскошными залами, но и увидеть великие произведения мирового искусства, например собрание полотен Рембрандта, картину «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи. Обратите внимание и на экстерьер — у дворца красивая барочная архитектура с величественными фасадами.
3. Дворец Топкапы, Турция
Бывшая резиденция османских султанов находится в Стамбуле — ее вы часто видели в сериале «Великолепный век» или исторических фильмах. Оставьте время, чтобы прогуляться вокруг самого здания — его окружают красивые сады, а с холма открывается невероятный вид на Босфор. Внутри дворец напоминает шкатулку с сокровищами — можно посмотреть тронный зал, покои султанов и Хюррем Султан, гарем, хаммамы. Вы почувствуете себя как в настоящей восточной сказке — сможете представить, как жили главные правители того времени.
4. Альгамбра, Испания
Не один дворец, а целый комплекс, который находится в живописном городе Гранада. Это центр мусульманской архитектуры на западе — настоящий оксюморон с арабской каллиграфией среди типичных испанских пейзажей. Снаружи вы увидите мощную крепостную стену с башнями, сверху открывается красивая панорама. Внутри несколько дворцов — можно зайти внутрь и представить себе жизнь аристократии того времени. Между ними расположено много внутренних двориков с причудливой архитектурой и фонтанами, рядом с которыми приятно гулять в жару.
5. Дворец Шенбрунн, Австрия
Находится в пяти киллометрах от столицы страны, города Вены. Это бывшая летняя резиденция австрийских императоров Габсбургов, одна из самых крупных построек в классическом стиле барокко. Внутри есть старейший зоопарк в мире.
Это здание выдержало турецкие осады, бомбардировки времен Второй мировой войны, встречу Хрущева и Кеннеди, дважды его занимал Наполеон — стены и интерьеры могут рассказать больше, чем любые исторические книги.
Для посещения открыты 40 комнат, но и этого много — вы сможете посмотреть Зеркальный зал, в котором для действующей императрицы играл сам Моцарт, Большой зал с картинами видов Италии и Швейцарии. Большая и Малая галереи, комната из древесины грецкого ореха, кабинет самого императора и миллионная комната с уникальными миниатюрами из Индии и Персии — стоит выделить целый день, чтобы увидеть это своими глазами. В конце прогуляйтесь по красивой территории с интересными памятниками, фонтанами, оранжереями и настоящими лабиринтами.
Автор: Дарья Сизова