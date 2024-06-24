5 самых красивых дворцов мира: от Версаля по Франции до Топкапы в Турции

Не один дворец, а целый комплекс, который находится в живописном городе Гранада. Это центр мусульманской архитектуры на западе — настоящий оксюморон с арабской каллиграфией среди типичных испанских пейзажей. Снаружи вы увидите мощную крепостную стену с башнями, сверху открывается красивая панорама. Внутри несколько дворцов — можно зайти внутрь и представить себе жизнь аристократии того времени. Между ними расположено много внутренних двориков с причудливой архитектурой и фонтанами, рядом с которыми приятно гулять в жару.