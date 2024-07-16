Самый редкий кит в мире выбросился на берег

В 2010 году океанологам повезло встретить мать южноамериканского ремнезуба с детенышем, в 2017 ученые видели еще одну особь, а сейчас в их распоряжении есть целый кит, который, к сожалению, никуда уже не уплывет — но зато поможет узнать больше о строении и истории его сородичей. В данный момент тело кита находится в морозильной камере, пока ученые ждут результатов днк-теста.