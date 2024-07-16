Самый редкий кит в мире выбросился на берег

Южноамериканский ремнезуб — настолько редкий вид китов, что за всю историю наблюдений ученые нашли только пять особей. Недавно обнаружили шестую: она выбросилась на пляж в Отаго, Новой Зеландии.
В среднем в этой стране на берег выбрасывается около 85 китов в год, но обычно это более расхожие виды. В этот же раз специалисты из Центра сохранения дикой природы Новой Зеландии нашли уникальную особь — о чем рассказал портал IFLScience.
Семейство клюворыловых китов в целом считается очень редким, а 5-метровый южноамериканский ремнезуб — самым редким из всех. Киты этого вида плавают очень быстро и легко ускользают от ученых и охотников, а еще их дыхание производит меньше пузырей, так что обнаружить их сложнее, чем обычных китов.
Руководитель местного отделения Центра сохранения дикой природы Гейб Дэвис объясняет, что достоверность находки проверят с помощью ДНК-теста, но в любом случае это значительное событие: целая особь очень редкого вида. Все 6 когда-либо встреченных южноамериканских ремнезубов видели около Новой Зеландии — но с 1874 года, когда вид открыли, и до 2010-х ученые встречали только скелеты давно умерших китов.
В 2010 году океанологам повезло встретить мать южноамериканского ремнезуба с детенышем, в 2017 ученые видели еще одну особь, а сейчас в их распоряжении есть целый кит, который, к сожалению, никуда уже не уплывет — но зато поможет узнать больше о строении и истории его сородичей. В данный момент тело кита находится в морозильной камере, пока ученые ждут результатов днк-теста.
Кроме того, ученые активно взаимодействуют с местной диаспорой маори, чтобы не нарушить туземных обрядов, соблюсти традиции и, может, узнать у коренного новозеландского народа что-нибудь новое о таинственном ките.
А вот более духоподъемная новость о ките: он запутался в сетях около поселка Териберка в Архангельской области, но спустя много дней активисты все же смогли спасти его и выпустить на волю.
Георгий Мазуркевич