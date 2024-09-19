Самый популярный национальный парк в США переименует свою главную гору

Впрочем, уже скоро вершина будет называться совсем иначе. Нынешнее название горе дал географ Арнольд Гийо в 1859 году — он назвал ее так в честь Томаса Лэньера Клингмана, бригадного генерала армии Конфедерации во время гражданской войны в США, юриста, а также естествоиспытателя, который исследовал территорию горы.