Самый популярный национальный парк в США переименует свою главную гору

Американский парк Грейт-Смоки-Маунтинс (Великие дымчатые горы) расположен на границе штатов Теннесси и Северная Каролина. Это самый популярный национальный парк в США, а на вершину его главной горы — Клингменс-Дом — приходят около 650 тысяч посетителей в год.
Впрочем, уже скоро вершина будет называться совсем иначе. Нынешнее название горе дал географ Арнольд Гийо в 1859 году — он назвал ее так в честь Томаса Лэньера Клингмана, бригадного генерала армии Конфедерации во время гражданской войны в США, юриста, а также естествоиспытателя, который исследовал территорию горы.
Как сообщает CNN, теперь горе вернут имя, которое она имела до этого — Кувохи. Так ее с незапамятных времен называли проживавшие здесь индейцы-чероки. В переводе с индейского это слово означает «места, богатые шелковицей».
Решение уже утвердила Комиссия США по географическим наименованиям, удовлетворив ходатайство Восточного племени чероки. Официальный представитель парка сообщил, что для него большая честь пойти навстречу запросам коренного народа и вернуть горе наименование, которое много значит для народа чероки.
В нацпарке намерены также уделить больше внимания истории чероки на этих землях и открыть посвященную этому экспозицию. Гора всегда была высочайшей точкой во всех землях чероки, и ее отлично видно из резервации Квалла, где сейчас живет Восточное племя чероки.
Каждый год вход на гору закрывают на три дня — в это время сюда на автобусах приезжают дети чероки и изучают историю своего народа. Скоро, обещают представители парка, с историей смогут лучше познакомиться все желающие.
Недавно рассказывали, как в другом национальном парке США всю экосистему чуть не разрушила одна пачка чипсов.