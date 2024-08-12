Самый мощный в мире лазер полностью заработает в России к 2029 году

«Мы сейчас реализовали первый этап, находимся на достаточно серьезном этапе обоснованности затрат и сроков реализации для вывода ее на полномасштабную мощность, которая на сегодняшний день является предельной. Мы отработали технологию, мы отработали физику, мы отработали физическую модель, и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Я думаю, что вот в ближайшие четыре-пять лет эта установка будет работать в полном объеме и даст свой результат, в том числе и для решения отдельных вопросов», — сказал Костюков.
В частности, он назвал решение такой задачи, как ликвидация астероидов, представляющих опасность для Земли.
УФЛ-2М — лазерная установка с общей подводимой к мишени энергией в 4,6 МДж, для экспериментов по управляемому термоядерному синтезу с инерциальным удержанием плазмы, также она необходима для исследования свойств вещества в экстремальных состояниях — при сверхвысоких давлениях и температурах.