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Самый мощный в мире лазер полностью заработает в России к 2029 году

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, разработанная в Саровском ядерном центре, заработает в полном объеме ориентировочно к 2028−2029 году. Об этом сообщил директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, предприятие Росатома, город Саров, Нижегородская область) Валентин Костюков в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: ThisisEngineering

«Мы сейчас реализовали первый этап, находимся на достаточно серьезном этапе обоснованности затрат и сроков реализации для вывода ее на полномасштабную мощность, которая на сегодняшний день является предельной. Мы отработали технологию, мы отработали физику, мы отработали физическую модель, и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Я думаю, что вот в ближайшие четыре-пять лет эта установка будет работать в полном объеме и даст свой результат, в том числе и для решения отдельных вопросов», — сказал Костюков.

В частности, он назвал решение такой задачи, как ликвидация астероидов, представляющих опасность для Земли.

УФЛ-2М — лазерная установка с общей подводимой к мишени энергией в 4,6 МДж, для экспериментов по управляемому термоядерному синтезу с инерциальным удержанием плазмы, также она необходима для исследования свойств вещества в экстремальных состояниях — при сверхвысоких давлениях и температурах.