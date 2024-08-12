Самый мощный в мире лазер полностью заработает в России к 2029 году

«Мы сейчас реализовали первый этап, находимся на достаточно серьезном этапе обоснованности затрат и сроков реализации для вывода ее на полномасштабную мощность, которая на сегодняшний день является предельной. Мы отработали технологию, мы отработали физику, мы отработали физическую модель, и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Я думаю, что вот в ближайшие четыре-пять лет эта установка будет работать в полном объеме и даст свой результат, в том числе и для решения отдельных вопросов», — сказал Костюков.