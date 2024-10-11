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Самый матерящийся город, запрет Discord и ураган «Милтон»: главные новости недели

Уходящая неделя запомнилась чередой интересных событий. Вспоминаем, что больше всего впечатлило наших читателей.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

«Хороший турецкий подарок» Путину

Одна из самых популярных новостей касалась политики. Так, во вторник стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал Владимиру Путину подарок. Накануне, 8 октября, он праздновал 72-летие. По словам помощника главы РФ по международным делам Юрия Ушакова, это был «хороший турецкий подарок». Его стоимость он оценил в сумму чуть выше трех тысяч рублей (это разрешенный для госслужащих предел). Ушаков отметил, что были и другие подарки.

Блокировка мессенджера Discord

Источник: Shutterstock

Еще одна нашумевшая новость — Роскомнадзор заблокировал в РФ социальную медиаплатформу Discord. В ведомстве заявили, что мессенджер не удалил противоправный контент и проигнорировал наложенный в связи с ним штраф. В работе мессенджера в последнее время наблюдались сбои. Вскоре о блокировке Discord заявила вышеупомянутая Турция.

Напомним, соцсеть популярна среди геймеров и в корпоративной среде IT. Мессенджер штрафовали на несколько миллионов рублей за запрещенный контент, в том числе порно с участием несовершеннолетних.

Самый матерящийся город России

Не секрет, что в Сети, помимо запрещенных роликов, много нецензурных слов. Агентство «Интериум» проанализировало соцсети, блоги и мессенджеры и составило рейтинг самых матерящихся городов в 2024-м году. По данным аналитиков, чаще всего ругаются москвичи. Второе место занял Санкт-Петербург, третье — Новосибирск. Первое место Москвы в рейтинге, как считают исследователи, связано с тем, что жители маленьких городов перестали указывать место проживания. Вероятно, именно поэтому в прошлом году топ-3 выглядел по-другому.

Ураган «Милтон»

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«Милтон» достиг суши и обрушился на побережье Флориды вечером 9 октября. Более 2,6 миллиона человек остались без электричества. На побережье ураган разрушил более сотни домов, есть погибшие.

Викторина о жизни Рериха

Источник: РИА Новости

Если вам захотелось отвлечься от грустных новостей об урагане, можете пройти тест о жизни Николая Рериха. Он был художником, философом, писателем, поэтом, археологом. Из этой викторины вы узнаете, почему его называли «красной девицей», к кому он обращался «Лада» и какой у него был характер.

Сколько всего людей живет на планете

На этой неделе мы предлагали своим читателям не только вопросы, но и ответы. Например, был материал о том, сколько людей живет на планете. Точного ответа на этот вопрос, конечно, нет, но существуют сервисы по подсчету населения планеты. Согласно им, сейчас показатель составляет порядка 8 млрд человек.

Самое полезное растение в мире

Источник: Freepik

Еще из области интересного — биологи назвали самое полезное растение в мире. Победителем оказалась Жеруха обыкновенная, или водяной кресс. Это растение из семейства капустных. В магазинах найти этот продукт непросто, многие и вовсе не знают о его существовании. А жаль, ведь жеруха очень полезна. В ней есть, к примеру, органические соединения, обладающие противораковыми свойствами.

Подъездные правила

Напоследок вспомним еще один полезный материал. В нем речь шла о подъездах — в частности, о том, что там можно и нельзя делать. Так, на таких территориях запрещено устанавливать тамбурные двери без согласия всех жильцов, оставлять вещи, мусор, курить. Украшать подъезды можно, но нужно учитывать некоторые нюансы.