Самый матерящийся город, запрет Discord и ураган «Милтон»: главные новости недели

На этой неделе мы предлагали своим читателям не только вопросы, но и ответы. Например, был материал о том, сколько людей живет на планете. Точного ответа на этот вопрос, конечно, нет, но существуют сервисы по подсчету населения планеты. Согласно им, сейчас показатель составляет порядка 8 млрд человек.