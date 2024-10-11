Самый матерящийся город, запрет Discord и ураган «Милтон»: главные новости недели

«Хороший турецкий подарок» Путину
Одна из самых популярных новостей касалась политики. Так, во вторник стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал Владимиру Путину подарок. Накануне, 8 октября, он праздновал 72-летие. По словам помощника главы РФ по международным делам Юрия Ушакова, это был «хороший турецкий подарок». Его стоимость он оценил в сумму чуть выше трех тысяч рублей (это разрешенный для госслужащих предел). Ушаков отметил, что были и другие подарки.
Блокировка мессенджера Discord
Еще одна нашумевшая новость — Роскомнадзор заблокировал в РФ социальную медиаплатформу Discord. В ведомстве заявили, что мессенджер не удалил противоправный контент и проигнорировал наложенный в связи с ним штраф. В работе мессенджера в последнее время наблюдались сбои. Вскоре о блокировке Discord заявила вышеупомянутая Турция.
Напомним, соцсеть популярна среди геймеров и в корпоративной среде IT. Мессенджер штрафовали на несколько миллионов рублей за запрещенный контент, в том числе порно с участием несовершеннолетних.
Самый матерящийся город России
Не секрет, что в Сети, помимо запрещенных роликов, много нецензурных слов. Агентство «Интериум» проанализировало соцсети, блоги и мессенджеры и составило рейтинг самых матерящихся городов в 2024-м году. По данным аналитиков, чаще всего ругаются москвичи. Второе место занял Санкт-Петербург, третье — Новосибирск. Первое место Москвы в рейтинге, как считают исследователи, связано с тем, что жители маленьких городов перестали указывать место проживания. Вероятно, именно поэтому в прошлом году топ-3 выглядел по-другому.
Ураган «Милтон»
«Милтон» достиг суши и обрушился на побережье Флориды вечером 9 октября. Более 2,6 миллиона человек остались без электричества. На побережье ураган разрушил более сотни домов, есть погибшие.
Викторина о жизни Рериха
Если вам захотелось отвлечься от грустных новостей об урагане, можете пройти тест о жизни Николая Рериха. Он был художником, философом, писателем, поэтом, археологом. Из этой викторины вы узнаете, почему его называли «красной девицей», к кому он обращался «Лада» и какой у него был характер.
Сколько всего людей живет на планете
На этой неделе мы предлагали своим читателям не только вопросы, но и ответы. Например, был материал о том, сколько людей живет на планете. Точного ответа на этот вопрос, конечно, нет, но существуют сервисы по подсчету населения планеты. Согласно им, сейчас показатель составляет порядка 8 млрд человек.
Самое полезное растение в мире
Еще из области интересного — биологи назвали самое полезное растение в мире. Победителем оказалась Жеруха обыкновенная, или водяной кресс. Это растение из семейства капустных. В магазинах найти этот продукт непросто, многие и вовсе не знают о его существовании. А жаль, ведь жеруха очень полезна. В ней есть, к примеру, органические соединения, обладающие противораковыми свойствами.
Подъездные правила
Напоследок вспомним еще один полезный материал. В нем речь шла о подъездах — в частности, о том, что там можно и нельзя делать. Так, на таких территориях запрещено устанавливать тамбурные двери без согласия всех жильцов, оставлять вещи, мусор, курить. Украшать подъезды можно, но нужно учитывать некоторые нюансы.