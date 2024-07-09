Самый летний. Диетолог рассказала, как пить квас с пользой для здоровья

Квас — традиционный русский освежающий напиток с многовековой историей. Раньше его готовили в каждом доме из ржаного хлеба и солода, добавляя иногда травы и мед. Сейчас квас легко найти на полках любого супермаркета. Полезна ли современная версия этого напитка, aif.ru рассказала врач-диетолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Сабина Карсиева.
Как водится, сначала надо — о хорошем, а потом уже — о минусах. И то, и другое у кваса имеется в изобилии.
Плюсы и минусы
Квас относится к ферментированным продуктам, которые улучшают микрофлору нашего кишечника, а она важна для общего здоровья и иммунитета. Этот напиток содержит лакто- и бифидобактерии, витамины группы В, C, E, калий и магний, необходимые сердцу.
Но важно помнить, что это не суперфуд: получить из него все необходимые для организма макро- микронутриенты не выйдет, поскольку их содержание в квасе небольшое, а значит, чтобы закрыть суточную потребность, нужно выпить несколько литров. Некоторые так и делают, особенно в жару. Но наш эксперт это не одобряет, и вот почему.
«Чрезмерное употребление напитка навредит здоровью в связи с высоким содержанием в нем сахара, — говорит Карсиева. — А также может возникнуть вздутие, так как это продукт брожения. Даже здоровым людям стоить пить его в ограниченных количествах, не более одного стакана в день и лучше не до, а после еды. А людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, придется совсем отказаться от кваса».
Домашний или магазинный?
Если выбирать между магазинным и домашним квасом, наш эксперт однозначно рекомендует предпочесть второй вариант, поскольку при его приготовлении вы будете уверены в качестве ингредиентов, а также сможете контролировать количество добавленного сахара. К тому же, такой продукт не будет содержать консервантов и прочих добавок.
А при покупке кваса в магазине важно внимательно изучить состав: в нем не должно быть ничего лишнего, только вода, ржаная мука, дрожжи и сахар. «Хороший напиток не содержит никаких искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Обязательно обращайте внимание и на срок годности — настоящий “живой” квас хранится не более двух недель. Также стоит посмотреть, на каком месте в составе стоит сахар. Если он расположен ближе к концу, это говорит о том, что его в квасе совсем немного, и лучше выбирать именно такие варианты», — рекомендует врач-диетолог.
Квас и дети
Многие родители, чьи дети обожают газировку, которая, как известно, изобилует сахаром, предлагают своим чадам квас, считая, что это более полезная альтернатива. Врач-диетолог РДКБ одобряет такое решение, но предупреждает, что здесь тоже важно знать меру, так как квас нельзя пить бесконтрольно, поэтому желательно ограничиваться порцией 200 мл в день.
Что касается самых маленьких, то им лучше воздержаться от употребления кваса. Это не детский напиток, даже если он домашнего приготовления. «Детям до 3 лет его в принципе давать не рекомендуется, — говорит эксперт. — Можно предлагать его с младшего школьного возраста, примерно с 7 лет, не раньше. Но делать это стоит постепенно: начните с порции в 50 мл и наблюдайте за реакцией ребенка. Если он переносит напиток хорошо, можно постепенно увеличивать объем, однако не превышая его употребление, для пользы достаточно стакана в день».