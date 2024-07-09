Самый летний. Диетолог рассказала, как пить квас с пользой для здоровья

Что касается самых маленьких, то им лучше воздержаться от употребления кваса. Это не детский напиток, даже если он домашнего приготовления. «Детям до 3 лет его в принципе давать не рекомендуется, — говорит эксперт. — Можно предлагать его с младшего школьного возраста, примерно с 7 лет, не раньше. Но делать это стоит постепенно: начните с порции в 50 мл и наблюдайте за реакцией ребенка. Если он переносит напиток хорошо, можно постепенно увеличивать объем, однако не превышая его употребление, для пользы достаточно стакана в день».