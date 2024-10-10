Самый круглый мост в мире

Мосты — выдающиеся сооружения архитектуры. Даже самые простые из них порой могут впечатлять — что уж говорить про грандиозные сооружения длиной в много километров.
Но сегодня мы обсуждаем не самый длинный или прочный, а самый изящный мост — или, по крайней мере, серьезный претендент на это звание.
Это мост Лагуна Гарсон в Уругвае, и его главная особенность — это форма: он круглый. Про чудо инженерной мысли напомнил портал IFLScience.
История моста
Технически это обычный мост для автомобилей, разделенный на две полосы для движения в одну и другую сторону. Но при этом машины, следующие по мосту, описывают полуокружность.
Мост был построен, чтобы водители могли спокойно пересекать лагуну: до этого переправиться здесь можно было только на моторных лодках.
Постройку спроектировало архитектурное бюро Рафаэля Виньоли. Это же бюро создало 432-этажный небоскреб на Парк-авеню в Нью-Йорке, Японский национальный стадион в Токио и «Дом-рацию» в Лондоне.
Строительство моста обошлось в 10 миллионов долларов. На сооружение кшло 450 тонн стали, 40 километров натяжных тросов и 3,5 тысячи м3 бетона. Строительство завершили в 2015 году.
Почему мост круглый?
На первый взгляд может показаться, что конструкция не несет никакого смысла и просто стала способом самовыражения архитектора. Но на самом деле у такой формы есть несколько причин.
Лагуна Гарсон — одна из 22 заповедных зон Уругвая. Здесь обитает множество видов птиц: фламинго, ржанки и другие. Кроме того, здесь живут и редкие амфибии, вроде Лягушки Дарвина, и растет необычная береговая флора.
Перед архитекторами стояла задача сделать так, чтобы новая дорога как можно меньше беспокоила окружающую среду — и именно поэтому у моста такая форма.
Во-первых, две узкие дороги вместо одной широкой не создают сплошную тень и не так сильно загораживают воду от солнца: благодаря этому вода более равномерно прогревается в течение дня, и тень почти не влияет на жизнь речных обитателей.
Кроме того, изогнутое дорожное полотно заставляет водителей сбрасывать скорость, поэтому машины шумят меньше, чем могли бы, если бы мост был прямым. Как указано на сайте бюро, архитекторы еще и надеются, что медленная езда дает водителям возможность насладиться красотой местной природы.
Кстати, перейти мост пешком тоже можно: с обеих сторон от каждой полосы есть пешеходные дорожки, где можно не только пройти, но и передохнуть и даже порыбачить.
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