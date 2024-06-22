Самый короткий авиаперелет в мире занимает всего 90 секунд

Полет на самолете между шотландскими островами Уэстрей и Папа-Уэстрей, который занимает всего 90 секунд, является самым коротким в мире.
Дело в том, что для людей, которые называют Оркнейские острова своим домом, есть только два варианта переправы между ними: поездка на пароме или невероятно короткий перелет на маленьком самолете.
Второй вариант является самым популярным, поскольку водная переправа занимает намного больше времени. Кроме того, из-за волнений на море отправления часто откладываются. Поэтому для переправы между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей постоянно курсирует небольшой самолет, который доставляет пассажиров до пункта назначения всего за 90 секунд или даже меньше при хорошей погоде.
Впервые перелет между островами был совершен в 1967 году. С тех пор он регулярно выполняется авиакомпанией Loganair. За время полета в одну сторону преодолевается расстояние всего в 2,7 км, что короче, чем взлетно-посадочные полосы большинства крупных аэропортов.
Рейс осуществляется на небольшом самолете Britten-Norman Islander, в котором есть места для одного пилота и восьми пассажиров. Как уже можно было догадаться, прохладительные напитки во время полета не предусмотрены.
Для жителей Оркнейских островов перелеты бесплатны, так как они субсидируются правительством Шотландии. Однако для туристов такая переправа обойдется от 17 до 45 фунтов стерлингов (~1900−5000 рублей). В летний сезон, кстати, рекомендуется заранее бронировать места из-за того, что со всего мира съезжаются множество туристов, желающих испытать на себе подобный опыт.
Кажется, что даже аэрофобы не успеют в полной мере испугаться за время полета. Совсем другое дело — длительные рейсы. О том, как пережить авиаперелеты на дальние расстояния, рассказал бортпроводник с 25-летним стажем.
Кристина Корчанова