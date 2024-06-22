Самый короткий авиаперелет в мире занимает всего 90 секунд

Второй вариант является самым популярным, поскольку водная переправа занимает намного больше времени. Кроме того, из-за волнений на море отправления часто откладываются. Поэтому для переправы между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей постоянно курсирует небольшой самолет, который доставляет пассажиров до пункта назначения всего за 90 секунд или даже меньше при хорошей погоде.