Самый дорогой отдых в октябре обошелся россиянам более чем в 2 млн рублей

Рекордную сумму на отдых потратила большая компания из восьми путешественников (в их число входил один ребенок), которая провела 7 дней в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием в Дубае за 2 142 500 рублей. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые дорогие отельные бронирования, которые его клиенты совершили в середине осени. С результатами исследования ознакомились «Известия» 1 ноября.

Источник: Mohamed Ziyan/CC0

На втором месте оказался 9-дневный отпуск на Мальдивах на острове Налагурейду, где шесть путешественников (в том числе один ребенок) отдыхали в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием. Это обошлось в 1 861 800 рублей.

«Внушительную сумму в 1 620 950 рублей потратила семья из трех человек (включая ребенка), отдыхавшая 11 дней в Белеке. Для октябрьских каникул они выбрали пятизвездочный отель, работающий по системе “Всё включено”, — уточнили аналитики.

Также в топ попали отпуска в Цюрихе и на итальянском курорте Таормина. В Швейцарии один путешественник провел семь дней в пятизвездочной гостинице с двухразовым питанием за 1 345 050 рублей. А в Италии двое россиян пять дней отдыхали в пятизвездочном отеле с завтраками, заплатив за это 992 250 рублей.

Лидером российского рейтинга оказался Сочи: восемь дней в четырехзвездочном отеле обошлись семье из четырех человек (с одним ребенком) в 1 454 400 рублей, причем в эту сумму входили только завтраки.

Далее в списке самых дорогих заказов следует девятидневный отпуск в Москве, где двое путешественников выбрали пятизвездочный отель с завтраками, проживание в котором стоило 581 350 рублей.

На третьей строчке оказались каникулы в Адлере: на южном курорте два человека три дня отдыхали в пятизвездочной гостинице за 330 000 рублей, причем в эту сумму входили только завтраки.

Кроме того, в топ попали поездки в Эсто-Садок и Геленджик. Каникулы в поселке в горах недалеко от Сочи продлились восемь дней; семья из четырех человек (включая одного ребенка) выбрала пятизвездочный отель с завтраками за 306 200 рублей. А в Геленджике клиенты OneTwoTrip потратили на трехдневный отдых в четырехзвездочном отеле с завтраками 225 000 рублей.

Ранее, 17 августа, финансовый консультант Ольга Матвеева отметила, что отпуск часто становится значительной статьей расходов. Она рекомендовала после отдыха подсчитывать траты, расставлять приоритеты и планировать будущие крупные покупки, чтобы быстрее восстановить бюджет.