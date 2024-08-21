Самый дорогой кофе в мире продали по цене 10 тысяч долларов за килограмм

Панамские фермеры часто выращивают именно кофе сорта «гейша», несмотря на то, что это более прихотливое растение, которое чувствительно реагирует на перемены температуры и дает меньше плодов, чем другие сорта. Его зерна, как объясняет Мануэль, можно определить по яркому цветочному аромату с нотками лемонграсса и фруктов — в массовых сортах такой букет не встречается. Этот кофе порой даже напоминает чашку крепкого чая. Наибольшим спросом «гейша» пользуется на азиатском рынке: в Китае, Японии и Южной Корее, особенно у более молодых потребителей.