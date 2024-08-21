Самый дорогой кофе в мире продали по цене 10 тысяч долларов за килограмм

Вокруг кофе давно разворачивается целый культ потребления: какой сорт выбрать, как заваривать, из чего пить. Каждый год появляются новые рецепты кофейных напитков, а поклонники кофе готовы тратить внушительные суммы на то, чтобы насладиться еще одной его чашкой в красивой кофейне.
Впрочем, даже самые заядлые поклонники кофе вряд ли готовы выложить за него 10 тысяч долларов — а именно это и произошло на Панамском аукционе, где упаковка элитного кофе Elida Geisha Natural Torre, произведенная местным производителем Lamastus Family Estate ушла с молотка за 10 013 долларов. О рекордной продаже рассказал гастрономический портал Food&Wine.
Покупателем стала японская кофейная компания Saza Coffee. Lamastus Family Estate поблагодарила всех участников аукциона, соревновавшихся за лот. «Мы работали над качеством нашего продукта на протяжении ста лет и четырех поколений, и гордимся тем, что наш кофе оценили даже за 13 тысяч километров от места, где он вырос», — написала компания в своих социальных сетях.
Впрочем, как подмечает Food&Wine, для знатоков кофе в этой сделке ничего удивительного нет. Мануэль Барсайо, панамский эксперт в вопросах кофе и руководитель отдела по контролю качества компании Café Don Benjie, объясняет, что панамские кофепроизводители всегда делали упор на качество, а не количество продукта. Панама экспортирует всего лишь 50 тысяч 60-килограммовых пакетов с кофейными зернами в год — а Бразилия, для сравнения, продает больше 59 миллионов таких пакетов.
Панамские фермеры часто выращивают именно кофе сорта «гейша», несмотря на то, что это более прихотливое растение, которое чувствительно реагирует на перемены температуры и дает меньше плодов, чем другие сорта. Его зерна, как объясняет Мануэль, можно определить по яркому цветочному аромату с нотками лемонграсса и фруктов — в массовых сортах такой букет не встречается. Этот кофе порой даже напоминает чашку крепкого чая. Наибольшим спросом «гейша» пользуется на азиатском рынке: в Китае, Японии и Южной Корее, особенно у более молодых потребителей.
«Гейша» стимулирует не только кофейное производство, но и туризм в Панаме. Для приезжих устраивают туры на плантации, где можно посмотреть, как выращивается качественный кофе и сколько усилий вкладывают в его производство местные фермеры.
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