Самый чувственный инструмент: интересные факты о саксофоне

Саксофон — тростевой духовой музыкальный инструмент. По принципу звукоизвлечения он принадлежит к семейству язычковых деревянных духовых музыкальных инструментов.
Появился саксофон благодаря Адольфу Саксу 6 ноября 1814 года в бельгийском городе Динане, однако сначала инструмент назывался мундштучным офиклеидом.
В честь знаменательной даты делимся интересными фактами из истории саксофона.
Две группы саксофонов
Изначально Сакс предполагал, что саксофоны будут разделяться на две группы: в строе «до» и «фа» для симфонических оркестров, и в строе «си-бемоль» и «ми-бемоль» — для духовых оркестров.
Со временем наиболее популярными стали саксофоны из второй группы, поэтому выпуск музыкальных инструментов для симфонического оркестра постепенно сошел на нет.
Гордость Бельгии
Граждане Бельгии очень гордятся тем, что саксофон создали именно в их стране. В знак признания великого изобретателя до введения единой валюты для стран «еврозоны», национальным банком страны была выпущена банкнота номиналом в 200 франков с изображением Адольфа Сакса.
Самый большой музей в Динане
На родине изобретателя саксофона находится музей имени А. Сакса, который является самым большим в мире.
Жители Динана выбрали саксофон символом города. Логотип в виде него там можно встретить везде: в барах, ресторанах, кафе, магазинах. Именем изобретателя названа улица, а на зданиях висят фигурки, изображающие этот музыкальный инструмент.
Запрет на саксофон
В период третьего Рейха в Германии саксофон был запрещен как инструмент, не имеющий арийского происхождения, то есть неблагородный и недостойный.
В 1948 году в СССР постановлением Всесоюзной Коммунистической партии большевиков слова «саксофон» и «джаз» были названы элементами враждебной культурой, вследствие чего попали под запрет, который был снят только через семь лет.
Любимый музыкальный инструмент Клинтона
Билл Клинтон, 42-й президент США в период с 1993 по 2001 год, любит музицировать на саксофоне. Более того, в юности он мечтал стать музыкантом и даже руководил школьным джаз-бэндом.
Конечно, детская мечта Клинтона не сбылась, но он все же сыграл на саксофоне на инаугурации в 1993 году.
Самый большой саксофон
По всему миру можно встретить памятники саксофону. Самый большой из них, высотой 12 метров, расположен в Динане.
А у дома А. Сакса, где сейчас находится магазин музыкальных инструментов, расположена бронзовая скульптура саксофониста.