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14:20 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Самый большой в мире кубик Рубика построен в Дубае

Он три метра в высоту.

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Источник: Соцсети

Как передает UPI, Дубайский парк знаний отпраздновал свое 20-летие установкой памятника в виде самого большого в мире кубика Рубика. На территории парка расположены 700 школ и других учебных заведений.

Инсталляция весит более 300 килограмм и имеет размеры 3×3х3 метра. Она включает в себя 21 куб из стекловолокна, каждый высотой почти метр.

Управляющие парка сообщили, что куб был построен, чтобы «отразить подход к непрерывному обучению в Дубайском парке знаний, где каждый шаг представляет собой приобретение новых навыков, решение сложной задачи и заполнение пробела в знаниях». Головоломка-памятник была признана комиссией Книги рекордов Гиннесса самым большим кубиком Рубика в мире.

Любители самой игрушки тоже не отстают. Недавно австралиец собрал кубик Рубика вслепую за 12 секунд.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
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