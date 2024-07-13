«Самый богатый человек в Азии». Индийская свадьба произвела фурор на Западе

«Это сумасшедшее зрелище, заявка на высокое место Амбани не только в Индии, но и во всем мире. <…> Они единственная семья в Индии, которой простят демонстративное потребление в таком масштабе. Ни у кого здесь нет такой власти и социального капитала», — отметила она.