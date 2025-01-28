Самый активный вулкан на северо-востоке Тихого океана готовится к извержению

Ученым удалось выявить несколько магматических резервуаров под вулканом. Они расположены асимметрично в верхней части земной коры, под слоями базальта и габбро — горных пород, богатых магнием и железом. Они также обнаружили связь между основным магматическим резервуаром и трещинами на морском дне, через которые происходит извержение. Однако причины, по которым извержения сосредоточены у восточной стены кальдеры, до сих пор остаются загадкой.