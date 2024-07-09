Самыми популярными именами в России с 2021 года остаются София и Михаил

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС».
В Москве и Московской области популярностью пользуются Михаил, Александр, Максим, Марк и Лев, а также София, Анна, Мария, Ева и Василиса.
В Астраханской области в топ-5 вошли Матвей, Артём, Михаил, Александр и Мухаммад у мальчиков и София, Ева, Алиса, Василиса и Анна у девочек.
В Запорожской области в список популярных имён вошли Матвей, Артём, Дмитрий, Марк и Давид, а также София, Виктория, Варвара, Алиса и Анна.