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Самыми популярными именами в России с 2021 года остаются София и Михаил

С 2021 года в России самыми популярными именами для девочек остаются София, Ева, Анна, Мария и Виктория, для мальчиков — Михаил, Александр, Артём, Матвей и Максим.

Источник: Freepik

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС».

В Москве и Московской области популярностью пользуются Михаил, Александр, Максим, Марк и Лев, а также София, Анна, Мария, Ева и Василиса.

В Астраханской области в топ-5 вошли Матвей, Артём, Михаил, Александр и Мухаммад у мальчиков и София, Ева, Алиса, Василиса и Анна у девочек.

В Запорожской области в список популярных имён вошли Матвей, Артём, Дмитрий, Марк и Давид, а также София, Виктория, Варвара, Алиса и Анна.