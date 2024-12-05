Самыми популярными именами детей в Великобритании стали Мухаммад и Оливия

В топ-100 имен мальчиков входят три разных написания имени Мухаммад, в том числе Мохаммед и Мохаммад. Второй и третий варианты занимают 28-е и 68-е места. Вариант Мухаммад уже с 2016 года входит в топ-10. В ONS отмечают, что популярность этого имени связана с религиозными причинами.