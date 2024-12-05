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Самыми популярными именами детей в Великобритании стали Мухаммад и Оливия

В 2023 году родители в Англии и Уэльсе чаще всего давали своим родившимся сыновьям имя Мухаммад, а дочкам — Оливия. При этом имя Оливия осталось самым популярным второй год подряд, а Мухаммад поднялся со второго места, оттеснив Ноя.

Источник: Reuters

Такие данные приводит в ежегодном отчете Национальная статистическая служба Великобритании (ONS).

В топ-100 имен мальчиков входят три разных написания имени Мухаммад, в том числе Мохаммед и Мохаммад. Второй и третий варианты занимают 28-е и 68-е места. Вариант Мухаммад уже с 2016 года входит в топ-10. В ONS отмечают, что популярность этого имени связана с религиозными причинами.

Топ-3 имен девочек в 2023 году остался неизменным с 2022 года: это Оливия, Амелия и Айла. В десятку популярных имен девочек также вошли Лили, Фрейя, Ава, Айви, Флоренс, Уиллоу и Изабелла. Топ-3 имен мальчиков теперь выглядит так: Мухаммад, Ной, Оливер. В десятке также оказались Джордж, Лео, Артур, Лука, Теодор, Оскар и Генри.