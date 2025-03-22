Самым странным предметом в деревне эпохи бронзы стал сундук

Одним из самых любопытных артефактов, найденных археологами, стал хорошо сохранившийся деревянный сундук, который относится к раннему железному веку. Ящик квадратный, со сторонами по 45 см, и что интересно, его соединительные элементы были металлическими, но располагались только на противоположных сторонах стенок из вертикальных досок. Вопрос, для чего мог использоваться такой ящик, остается открытым.