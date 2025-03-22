Самым странным предметом в деревне эпохи бронзы стал сундук

Сельское поселение, датируемое серединой 12-го века до н. э. — концом 7-го века до н. э., оказалось настоящей археологической сокровищницей. На площади более трех гектаров были раскопаны десятки очагов и больших ям, а также около двадцати зданий. У некоторых внушительные размеры — это прямоугольные строения длиной 25 метров с полукруглым выступом-апсидой на конце.
Как объясняют ученые, это место было плотно застроено. Такое количество ям и очагов говорит о том, что жители поселения занимались не только хранением и обработкой пищи, но и различными ремеслами: пряли, ткали, обрабатывали металлы.
Одним из самых любопытных артефактов, найденных археологами, стал хорошо сохранившийся деревянный сундук, который относится к раннему железному веку. Ящик квадратный, со сторонами по 45 см, и что интересно, его соединительные элементы были металлическими, но располагались только на противоположных сторонах стенок из вертикальных досок. Вопрос, для чего мог использоваться такой ящик, остается открытым.
Кроме того, археологи нашли элементы очагов разных типов. Внутри зданий располагались центральные ямы для костров, круглой формы, диаметром более метра. Они были заполнены слоями тертой глины и древесного угля, что говорит о регулярном использовании огня как для приготовления пищи, так и для обогрева.
Другие очаги были прямоугольными и вытянутыми, размером в среднем 0,8 м на 3 м. Они располагались вдоль стен зданий и, вероятно, использовались для специфических хозяйственных нужд, таких как нагрев или обработка материалов.
Также археологи обнаружили большую яму, в которой был расположен самый крупный очаг с толстым слоем отложений, что говорит об интенсивном использовании огня. Ученые предполагают, что этот большой очаг могли использовать для работы с керамикой.
Открытие в долине Шельды показывает высокий уровень развития того времени и предполагает, что это поселение могло быть важным центром среди других таких же поселений в регионе. Этот археологический комплекс поможет ученым лучше понять жизнь людей в протоисторический период на севере Франции.