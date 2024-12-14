Самый старый и крупный айсберг в мире начал плавание вокруг Антарктиды

Название крупнейшего айсберга из известных человечеству — А23а. Он весит триллион тонн, а площадь его поверхности — 2 900 км² (для сравнения, площадь Москвы в новых границах — 2 511 км²). Высота айсберга — 400 метров (а самый высокий небоскреб в Москве-Сити, башня «Федерация» — 373 метра).
Этот гигантский ледник откололся от Шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году, но почти сразу же сел на мель в Море Уэдделла, где простоял 34 года без движения.
В 2020 году гигантский кусок льда снова пришел в движение, а к 2024 году вышел на скорость, заметную невооруженным взглядом и начал вращаться — теперь глыба льда поворачивается на 15° вокруг собственной оси каждый день.
Подробностями о мега-айсберге поделился сайт IFLScience. Согласно последним отчетам британских океанологов, айсберг начал путешествие вокруг ледяного континента — ожидается, что он будет следовать за Антарктическим циркумполярным течением (самым мощным в мире) и остановится около острова Южная Георгия недалеко от Аргентины.
Там айсберг постепенно будет таять, пока не расколется на ледяные глыбы поменьше, которые начнут свое плавание и вскоре растают окончательно.
Ученым интересно, повторит ли он маршрут большинства айсбергов, которых увлекает то самое течение, или же из-за невероятной массы как-то изменит траекторию. Также они ожидают, что появление такой глыбы льда изменит экосистему на пути ее следования и особенно в точке назначения — Сандвичевых островах (в которые входит остров Южная Георгия).
За айсбергом внимательно следят научные корабли: в прошлом году ученые даже взяли пробы льда, чтобы лучше предсказать маршрут его следования.
Лора Тэйлор, одна из исследовательниц, бравших образцы, объясняет, что влияние, которое оказывают айсберги на окружающую среду — не только снижение температуры. В гигантских скалах вековых льдов содержится много минералов и микроэлементов, которые питают организмы и создают настоящее буйство жизни в регионах, до этого бывших пустынными.
«Мы берем пробы воды перед айсбергом и сразу позади него, и сравниваем, как именно он влияет на состав воды, формы жизни и атмосферу вокруг», — объясняет Лора Тэйлор.
Ранее рассказывали, что ученые заглянули под Ледник Судного дня и остались встревожены обнаруженным.