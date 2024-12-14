Самый старый и крупный айсберг в мире начал плавание вокруг Антарктиды

Ученым интересно, повторит ли он маршрут большинства айсбергов, которых увлекает то самое течение, или же из-за невероятной массы как-то изменит траекторию. Также они ожидают, что появление такой глыбы льда изменит экосистему на пути ее следования и особенно в точке назначения — Сандвичевых островах (в которые входит остров Южная Георгия).