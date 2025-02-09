Самые странные и смешные мифы об авиации: мнения пилотов

Никита Кузнецов: «Птицы — довольно опасное явление, может привести даже к аварийной посадке. Но пилоты практически никак не могут повлиять на ситуацию, если самолет встречает на своем пути птиц. Увидеть птицу и уклониться от нее — это серьезный маневр, очень резкий и не всегда возможный. Поэтому здесь мы рассчитываем на орнитологическую службу аэропорта, на наших коллег, которые профессионально занимаются изучением ситуации с птицами вблизи аэродрома и их отгоняют. Что касается грозы: да, это неприятное явление, но давайте вспомним уроки физики в школе, клетку Фарадея. Молния безопасна для самолета, максимум — приведет к небольшим изменениям в работе радиоэлектронного оборудования. В целом пилоты избегают попадания в грозовые очаги, у нас для этого есть все возможности, в самолете есть специальный метеолокатор, который неплохо показывает, где находится гроза. Мы ее обходим, поэтому попадание грозы в самолет практически невозможно».